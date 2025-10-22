Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Mihai Daraban, a criticat presiunile Guvernului privind creșterea salariului minim. În emisiunea News Pass de pe B1 TV, moderată de Laura Chiriac, acesta a avertizat că măsura lovește în firmele private, care suportă întreaga povară fiscală.

Creșterea salariului minim, în România. Ce îi sperie pe antreprenorii români

Preşedintele a subliniat că aproape toate firmele din România sunt private. Astfel, întreaga povară a creșterii salariului minim cade pe umerii acestora, nu pe stat.

“Pentru ei (n.r.: antreprenori) este, categoric, o sperietoare. Hai să o luăm altfel. Domnule, mai sunt doar 1.460 de societăți de stat în România din 917.881 care au depus bilanțul.

Aproape toate firmele, 99%, sunt companii private. Deci toată presiunea asta de salariu minim o pui, până la urmă, pe societățile private. De ce? Pentru că statul vrea să ia taxe mai mari.

Normal, au un salariu mai mare, taxele aferente sunt mai mari. Adică, iar e un populism… ‘domnule, trebuie mărit nivelul de trai’. Toată lumea, orice patron vrea să crească salariul, orice patron vrea să-și țină oamenii, dar nu îi pune pistolul la cap. Nu-i pune pistol la cap … Iar, din nou, puțină lipsă de transparență. Spune domne’, vreau să fie salariul minim nu știu cât, pentru că vrem cota de impozitare să fie mai mare. Hai să vă spunem pe șleau. Adică, ce să vă zic, iar lipsă de transparență”, a explicat Daraban.

Ce a spus Mihai Daraban despre sanțiunile pe care România le riscă, dacă nu crește salariul minim

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a comentat declarația lui Sorin Grindeanu cu privire la anumite sanțiuni pe care România le riscă, dacă nu crește salariul minim.

“Cam așa ni s-a spus și atunci cu -ul, cu închiderea capacităților din zona de cărbune, nu? Că ‘domne, riscăm sancțiuni dacă nu le închidem’. Și aici este același lucru, adică trebuie explicat, până la urmă, și la Bruxelles. Dom’le, ce se poate, se poate face, ce nu se poate, nu se poate.

Adică, până la urmă, îngenunchem mediul de business? Până la urmă, statul trebuie să mizeze pentru o bază mai largă de impozitare. Hai să vedem cum îi aducem pe circa 3 milioane care sunt prin România apți de muncă și nu muncesc. Aici este, cred că, challenge-ul mare, că ne mirăm că umblă cu bicicleta și motoreta prin oraș din alte naționalități. Haideți să vedem cum îi punem pe ai noștri la treabă, cum ocupăm căsuțele goale.”, a mai spus Mihai Daraban.