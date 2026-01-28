B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Datoria publică a României a atins un nivel critic. Ce se întâmplă cu banii statului

Datoria publică a României a atins un nivel critic. Ce se întâmplă cu banii statului

Flavia Codreanu
28 ian. 2026, 20:42
Datoria publică a României a atins un nivel critic. Ce se întâmplă cu banii statului
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce a explodat datoria publică
  2. Ce se va întâmpla cu taxele și economia în perioada următoare

Datoria publică a României a ajuns la un nivel foarte ridicat, depășind suma de 1.000 de miliarde de lei. În prezent, acest împrumut total reprezintă aproape 60% din întreaga economie a țării. Pentru a acoperi cheltuielile, statul împrumută doi lei din fiecare 10 lei pe care îi folosește. Această situație înseamnă că, în medie, fiecărui român îi revine o cotă din datorie de 57.000 de lei. Ritmul de creștere este unul rapid, de aproximativ 275.000 de lei în fiecare minut.

De ce a explodat datoria publică

Taxele pentru gestionarea datoriilor, au ajuns la 50 de miliarde de lei într-un singur an. Această sumă este de patru ori mai mare decât cea plătită în 2019. Banii folosiți doar pentru aceste dobânzi ar fi putut finanța întregul Minister al Educației sau construcția de noi autostrăzi. Principala cauză a acestei creșteri este că statul a cheltuit mai mult decât a strâns din taxe. Astfel, pentru a plăti datoriile vechi, au fost luate împrumuturi noi la costuri mai mari.

Ce se va întâmpla cu taxele și economia în perioada următoare

Specialiștii în economie estimează că datoria publică va continua să urce spre 70% din PIB în anii care vin. Doar în acest an, România trebuie să returneze aproximativ 150 de miliarde de lei. Deoarece bugetul actual nu acoperă acești bani, Ministerul Finanțelor va apela la noi împrumuturi. Deși costul împrumuturilor a început să scadă ușor, există riscul ca taxele să crească pentru a echilibra bugetul. Acest lucru ar putea încetini investițiile și crearea de noi locuri de muncă.

România are în prezent unele dintre cele mai mari costuri de împrumut din zona noastră, fiind depășită doar de Ungaria. Creșterea pensiilor și a cheltuielilor cu personalul din instituțiile publice sunt printre motivele principale ale acestui deficit. O problemă majoră este prevăzută pentru anul 2027, când se vor termina fondurile europene primite prin PNRR, iar statul va trebui să găsească alte surse de venit, potrivit observator

Tags:
Citește și...
Casa de Asigurări de Sănătate schimbă regulile: Ce se întâmplă cu analizele decontate în fiecare lună
Economic
Casa de Asigurări de Sănătate schimbă regulile: Ce se întâmplă cu analizele decontate în fiecare lună
De ce Bulgaria e în zona euro și România nu? Explicațiile lui Bolojan (VIDEO)
Economic
De ce Bulgaria e în zona euro și România nu? Explicațiile lui Bolojan (VIDEO)
VIDEO: Beneficii sociale considerate insuficiente pentru copiii cu dizabilități. Ce spune ministrul Muncii despre majorarea ajutoarelor
Economic
VIDEO: Beneficii sociale considerate insuficiente pentru copiii cu dizabilități. Ce spune ministrul Muncii despre majorarea ajutoarelor
Piața imobiliară din România și-a pierdut atractivitatea. Românii cumpără apartamente în Dubai
Economic
Piața imobiliară din România și-a pierdut atractivitatea. Românii cumpără apartamente în Dubai
Schimbare istorică la BNR. Se schimbă bancnotele. Semnătura lui va apărea de acum încolo alături de cea a lui Mugur Isărescu
Economic
Schimbare istorică la BNR. Se schimbă bancnotele. Semnătura lui va apărea de acum încolo alături de cea a lui Mugur Isărescu
Ce ar trebui să învețe Bolojan în Germania. Majorarea salariului minim stimulează consumul și ajută economia
Economic
Ce ar trebui să învețe Bolojan în Germania. Majorarea salariului minim stimulează consumul și ajută economia
Lucrător îmbogățit dintr-o eroare. Salariul uriaș pe care l-a primit de la firma angajatoare. Cum s-a încheiat cazul
Economic
Lucrător îmbogățit dintr-o eroare. Salariul uriaș pe care l-a primit de la firma angajatoare. Cum s-a încheiat cazul
Banii din Pilonul II de pensii ar putea fi investiți în firme românești. Radu Burnete: „E o idee care se discută de foarte multă vreme”
Economic
Banii din Pilonul II de pensii ar putea fi investiți în firme românești. Radu Burnete: „E o idee care se discută de foarte multă vreme”
CCIR deschide noi oportunități de afaceri pentru companiile românești pe piața saudită
Economic
CCIR deschide noi oportunități de afaceri pentru companiile românești pe piața saudită
Plățile sociale au crescut în 2025 și au ajuns la aproape 38 de miliarde de lei. Cum s-a extins sprijinul pentru milioane de români
Economic
Plățile sociale au crescut în 2025 și au ajuns la aproape 38 de miliarde de lei. Cum s-a extins sprijinul pentru milioane de români
Ultima oră
21:15 - Surse: Guvernul pregătește un „Fond al Sărăciei” pentru localitățile care nu se pot autofinanța. Cum va funcționa sistemul
21:15 - Casa de Asigurări de Sănătate schimbă regulile: Ce se întâmplă cu analizele decontate în fiecare lună
20:38 - Cristian Andrei, dus încătușat la audieri, după perchezițiile care au durat o zi întreagă / UPDATE: Acesta va fi cercetat în libertate (VIDEO, GALERIE FOTO)
20:04 - Surse: O avocată din PNL care promitea „intrări” la șeful DNA, prinsă în flagrant în timp ce primea 60.000 de euro
20:01 - Suedia propune interzicerea telefoanelor în școli. Ce măsuri pregătește guvernul de la Stockholm
19:32 - Mihai Bendeac, reacție ironică după momentul calului de la Gala Florin Piersic. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe scenă
19:28 - Un elev de 13 ani din Mangalia s-a aruncat de la etajul școlii pentru că a primit o notă mică. Directorul școlii: „El spunea că ar avea ADHD, că maică-sa nu-l crede”
19:02 - Fetiță nou-născută, în stop cardiac, dusă de tată la o clinică veterinară
19:00 - Sorina Pintea rămâne în închisoare. Decizia Curții Supreme
18:30 - De ce Bulgaria e în zona euro și România nu? Explicațiile lui Bolojan (VIDEO)