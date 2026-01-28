Datoria publică a României a ajuns la un nivel foarte ridicat, depășind suma de 1.000 de miliarde de lei. În prezent, acest împrumut total reprezintă aproape 60% din întreaga economie a țării. Pentru a acoperi cheltuielile, statul împrumută doi lei din fiecare 10 lei pe care îi folosește. Această situație înseamnă că, în medie, fiecărui român îi revine o cotă din datorie de 57.000 de lei. Ritmul de creștere este unul rapid, de aproximativ 275.000 de lei în fiecare minut.

De ce a explodat datoria publică

Taxele pentru gestionarea datoriilor, au ajuns la 50 de miliarde de lei într-un singur an. Această sumă este de patru ori mai mare decât cea plătită în 2019. Banii folosiți doar pentru aceste dobânzi ar fi putut finanța întregul Minister al Educației sau construcția de noi autostrăzi. Principala cauză a acestei creșteri este că statul a cheltuit mai mult decât a strâns din taxe. Astfel, pentru a plăti datoriile vechi, au fost luate împrumuturi noi la costuri mai mari.

Ce se va întâmpla cu taxele și economia în perioada următoare

Specialiștii în economie estimează că datoria publică va continua să urce spre 70% din în anii care vin. Doar în acest an, România trebuie să returneze aproximativ 150 de miliarde de lei. Deoarece bugetul actual nu acoperă acești bani, Ministerul Finanțelor va apela la noi împrumuturi. Deși costul împrumuturilor a început să scadă ușor, există riscul ca taxele să crească pentru a echilibra bugetul. Acest lucru ar putea încetini investițiile și crearea de noi locuri de muncă.

România are în prezent unele dintre cele mai mari costuri de împrumut din zona noastră, fiind depășită doar de Ungaria. Creșterea pensiilor și a cheltuielilor cu personalul din instituțiile publice sunt printre motivele principale ale acestui deficit. O problemă majoră este prevăzută pentru anul 2027, când se vor termina fondurile europene primite prin PNRR, iar statul va trebui să găsească alte surse de venit, potrivit