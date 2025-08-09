Un proiect de lege publicat de Ministerul Dezvoltării prevede că autorităţile fiscale centrale şi locale vor putea publica, pe site-urile proprii, listele cu , persoane juridice şi fizice, şi cuantumul restanţelor. Și contribuabilii care au plătit la termen obligaţiile ar putea fi incluşi pe o listă publică. Scopul invocat ține de „creşterea transparenţei fiscale şi încurajarea comportamentului responsabil”.

Cuprins

Cum ar putea fi publicate datele datornicilor

Ce nu va mai fi considerat secret fiscal, dacă legea intră în vigoare

Cum ar putea fi publicate datele datornicilor

„Se modifică prevederile privind publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante – se extinde obligaţia organelor fiscale de a publica pe site-ul propriu atât listele debitorilor persoane juridice, cât şi pe cele ale persoanelor fizice, care au obligaţii fiscale restante şi cuantumul acestora, promovând transparenţa fiscală”, se menţionează în expunerea de motive a proiectului de lege, citată de Agerpres.

La nivelul organelor fiscale centrale, lista se publică potrivit ordinului dat de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), iar în cazul organelor fiscale locale, aceasta se publică prin hotărâre a consiliului local, în Monitorul Oficial Local.

În lista publicată sunt menţionate şi persoanele fizice, cu date precum numele, domiciliul fiscal şi numărul rolului fiscal, pentru a asigura o transparenţă mai mare. Scopul acestor modificări este de a creşte vizibilitatea contribuabililor care îşi respectă obligaţiile fiscale, promovând conformitatea fiscală

Ce nu va mai fi considerat secret fiscal, dacă legea intră în vigoare

Proiectul de lege mai prevede ca informaţiile referitoare la datele de identificare, natura şi cuantumul obligaţiilor fiscale, precum şi alte detalii despre venituri, bunuri, plăţi, conturi, transferuri de numerar etc. să nu mai fie considerate secret fiscal.

„Lista de elemente considerate secret fiscal devine mai restrictivă, concentrându-se doar pe plăţi, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net şi orice informaţii din declaraţii sau documente. Scopul acestei modificări este să restrângă categoria informaţiilor protejate ca secret fiscal, pentru a permite o mai mare transparenţă sau acces la anumite date pentru scopuri de control, verificare sau alte intervenţii ale autorităţilor fiscale. Prin eliminarea anumitor categorii de informaţii, legea devine mai explicită în ceea ce priveşte datele ce pot fi divulgate sau utilizate în scopuri fiscale”, se mai arată în documentul citat.