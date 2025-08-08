B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Topul firmelor cu cele mai mari datorii la stat. Realitatea Media SA e în clasament / Aceste companii au miliarde de lei neplătite la bugetele țării, în vreme ce românii sunt împovărați cu taxe tot mai mari

Topul firmelor cu cele mai mari datorii la stat. Realitatea Media SA e în clasament / Aceste companii au miliarde de lei neplătite la bugetele țării, în vreme ce românii sunt împovărați cu taxe tot mai mari

Traian Avarvarei
08 aug. 2025, 17:37
Topul firmelor cu cele mai mari datorii la stat. Realitatea Media SA e în clasament / Aceste companii au miliarde de lei neplătite la bugetele țării, în vreme ce românii sunt împovărați cu taxe tot mai mari
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

În vreme ce românii și micii antreprenori sunt împovărați cu taxe tot mai mari, pentru a se mai acoperi din deficitul bugetar, mai multe mari companii au datorii de miliarde de lei la stat. Sumele sunt de-a dreptul amețitoare.

Cuprins

  • Care sunt companiile cu cele mai mari datorii la bugetele de stat
  • Cine sunt cei mai afectați de măsurile pentru acoperirea deficitului

Care sunt companiile cu cele mai mari datorii la bugetele de stat

Pe primul loc în topul firmelor cu datorii la cele patru bugete de stat se află Italia Tobacco SRL, care are de plătit un miliard patru sute șaptezeci și opt de milioane de lei. Pe locul 2 e Agroponte SRL, cu o sumă apropiată.

TOP 10 firme cu datorii la cele 4 bugete de stat:

1. Italia Tobacco SRL – 1478125525 lei
2. Agroponte SRL – 1470671987 lei
3. Galaxy Tobacco SA – 1301707889 lei
4. Societatea Națională a Căilor Ferate Române RA – 1276456213 lei
5. Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR – 1174483865 lei
6. Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA – 1048664771 lei
7. Societatea Comercială pentru Închiderea Conservarea Minelor SA – 1000819519 lei
8. Urban SA – 981634905 lei
9. Carom SA – 980766941 lei
10. Benz Oil SRL – 789270929 lei

La bugetul de pensii, companiile care au cele mai mari datorii sunt de stat.

TOP 10 firme cu datorii la bugetul asigurărilor sociale (pensii):

1. Societatea Comercială pentru Închiderea Conservarea Minelor SA – 820163935 lei
2. Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA – 570657936 lei
3. Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR – 555002759 lei
4. Societatea Națională a Căilor Ferate Române – 534194547 lei
5. Societatea Națională a Cărbunelui SA – 248257700 lei
6. Urban SA – 243987758 lei
7. Moldomin SA – 129092399 lei
8. Realitatea Media SA – 93881657 lei
9. Regia Autonomă pentru Activități Nucleare RA – 90448501 lei
10. Societatea Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje CFR IRLU SA – 88863568 lei

TOP 10 firme cu datorii la bugetul asigurărilor de sănătate:

1. Societatea Națională a Căilor Ferate Române – 199848598 lei
2. Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA – 160581506 lei
3. Urban SA – 94182390 lei
4. Societatea Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje CFR IRLU SA – 39282367 lei
5. Realitatea Media SA – 36209867 lei
6. Societatea Națională a Cărbunelui SA – 31351664 lei
7. Centrala Electrică de Termoficare Iași (CET) SA – 30578708 lei
8. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – 30515319 lei
9. Maribo Serv SRL – 29743079 lei
10. Regia Autonomă pentru Activități Nucleare RA – 25898692 lei

TOP 10 firme cu datorii la bugetul de stat:

1. Italia Tobacco SRL – 1478125525 lei
2. Agroponte SRL – 1470671987 lei
3. Galaxy Tobacco SA – 1291165944 lei (cu obligații fiscale contestate 24341252 lei)
4. CAROM SA – 944872897 lei
5. Benz Oil SRL – 787793983 lei
6. Diamond Offshore Netherlands BV Amsterdam Sucursala București – 772182339 (cu obligații fiscale contestate 371400874 lei)
7. Societatea Națională a Căilor Ferate Române – 674864436 lei
8. Urban SA – 638913041 lei
9. Oana Management SRL – 481180898 lei
10. Ana Oil SRL – 428487132 lei

Datele au fost analizate de RisCo.ro, pentru Știrile ProTV.

Cine sunt cei mai afectați de măsurile pentru acoperirea deficitului

România a înregistrat anul trecut un deficit bugetar de 9,3% din PIB, de departe cel mai mare din UE, iar datele pe cât s-a scurs din anul acesta arată chiar mai rău. În acest context, la 1 august a intrat în vigoare un prim pachet fiscal cu măsuri de austeritate, ce lovesc mai ales în micile firme și oamenii de rând. Guvernanții au promis că în următoarele pachete vor ataca risipa din instituțiile și companiile de stat, numai că, deloc o surpriză, aceste măsuri deja au fost amânate.

Valentin Lazea, economist-șef al Băncii Naționale a României (BNR), a declarat că am ajuns la un deficit bugetar uriaș din cauza unei „combinații de populism al politicienilor, dintr-o lipsă de cultură economică crasă a publicului și din baia subcognitivă a celor informați – de multe ori e preferat neadevărul convenabil în fața adevărului neconfortabil!”.

În schimb, alți specialiști acuză că românii de rând suferă din cauza măsurilor de austeritate, deși ei n-au nicio vină, iar adevărații vinovați pentru dezastrul bugetar al țării nu suferă nicio consecință.

„Deficitul bugetar nu a fost creat de plătitorii de taxe. El a fost creat de guvernele anterioare prin o proastă administrare a finanțelor statului. Au mai contribuit la aceasta și rău-platnicii, cei care fac evaziune fiscală și al căror drum, direct sau indirect, e greu de spus, este facilitat tot de organisme guvernamentale”, a afirmat Dan Schwartz, consultant fiscal.

La rândul său, Cristian Păun a susținut că majorările de taxe vor afecta mai ales păturile sărace ale populației și efectele vor fi destul de insuportabile „pentru cei cu boli, cei în vârstă”. Profesorul de economie a respins declarațiile unor foști guvernanți că nu e momentul acum să căutăm vinovații și a insistat că vinovații trebuie arătați cu degetul: „Coaliția PSD-PNL-UDMR a avut posibilitatea să reducă deficitul și nu au făcut-o în 2022, 2023 și 2024”.

România ar trebui anul acesta să coboare sub ținta de deficit de 7%, dar economistul Ionuț Dumitru, consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, nu crede că acest lucru e posibil: „Pentru anul acesta, ținta pe care o aveam, știți bine, era 7 % din PIB, care, în momentul de față, după mine, e scoasă din discuție. (…) Până la finalul anului, nu mai sunt foarte multe luni, care să aducă economii foarte mari sau să aducă o reducere de deficit și atunci, mai degrabă, orizontul 2026 e unul mai fezabil, să atingem ținta pe care ne-am asumat-o față de Comisia Europeană de 6, în jur de 6% din PIB”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
România, fruntașă la creșterea prețurilor chiriilor în Uniunea Europeană. Cum arată statisticile
Economic
România, fruntașă la creșterea prețurilor chiriilor în Uniunea Europeană. Cum arată statisticile
Scumpiri și la restaurantele de tipul „împinge tava”. Cât costă acum mâncarea la cantină
Economic
Scumpiri și la restaurantele de tipul „împinge tava”. Cât costă acum mâncarea la cantină
Lipsa turiștilor a determinat scăderea tarifelor pe litoral, în plin sezon. Ce prețuri sunt acum în hoteluri și restaurante
Economic
Lipsa turiștilor a determinat scăderea tarifelor pe litoral, în plin sezon. Ce prețuri sunt acum în hoteluri și restaurante
Cristian Popa (BNR): România va putea tipări bancnote euro până la sfârșitul acestui an. Dotare tehnologică completă și investiții majore
Economic
Cristian Popa (BNR): România va putea tipări bancnote euro până la sfârșitul acestui an. Dotare tehnologică completă și investiții majore
1 august vine cu vești proaste pentru fumători. Cu cât s-au scumpit țigările
Economic
1 august vine cu vești proaste pentru fumători. Cu cât s-au scumpit țigările
Românii privesc invidioși peste graniță. Carburanții sunt mult mai ieftini în Bulgaria
Economic
Românii privesc invidioși peste graniță. Carburanții sunt mult mai ieftini în Bulgaria
Litoralul românesc e pustiu în plin sezon, deși hotelierii au redus tarifele. Turiștii fug în Bulgaria: „La noi prețurile sunt prea mari”
Economic
Litoralul românesc e pustiu în plin sezon, deși hotelierii au redus tarifele. Turiștii fug în Bulgaria: „La noi prețurile sunt prea mari”
Guvernul taxează tot ce prinde. Românii care vând fier vechi vor fi impozitați cu 10%
Economic
Guvernul taxează tot ce prinde. Românii care vând fier vechi vor fi impozitați cu 10%
Ziua marilor scumpiri. Pachetul de austeritate pentru populație a intrat în vigoare
Economic
Ziua marilor scumpiri. Pachetul de austeritate pentru populație a intrat în vigoare
Tipuri de ambalaje potrivite pentru afacerea ta
Economic
Tipuri de ambalaje potrivite pentru afacerea ta
Ultima oră
18:49 - Probleme în vestiarul Barcelonei: Lamine Yamal și Lewandowski, sancționați de UEFA. Hansi Flick, suspendat în Europa
18:49 - Paleologu: Grindeanu face botic, apoi scrie tâmpenii pe Facebook. Mă mir că PSD se afundă într-un asemenea ridicol. Cât o să mai fie motivul de râs al tuturor? (VIDEO)
18:41 - Cuplu de pensionari din Pitești, la cuțite. O femeia de 76 de ani a fost înjunghiată de soțul ei cu un an mai în vârstă
18:23 - Decizia neașteptată luată de trupa Paraziții: Nu vor cânta la UNTOLD și au suspendat următoarele apariții live. Ce a transmis Cheloo
18:21 - Timpul a stat pe loc pentru un tată dispărut acum 28 de ani. Corpul său a fost găsit intact într-un ghețar din Pakistan
18:15 - Fiul adoptat de Horia Brenciu marchează victorie după victorie. Sportul la care Toma a devenit dublu campion
18:05 - „Nu a fost comod la pușcărie și l-au dat afară”. Șerban Huidu, ironizat de o ispită de la Insula Iubirii
17:59 - Theodor Paleologu: „Discursul AUR-ist seamănă foarte mult cu discursul FSN, FDSN, PDSR din anii ’90. Auzim aceleași slogane ca și atunci: moarte intelectualilor, străinii ne vor răul, nu ne vindem țara” (VIDEO)
17:48 - Putin vrea să discute față în față cu Trump. Ce țară este favorită pentru a se întâlni
17:44 - Ciprian Ciucu și Mircea Abrudean explică proiectul Pilonului II