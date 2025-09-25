De la 1 octombrie, IRCC urcă pentru prima dată în istorie peste pragul psihologic de 6%, atingând nivelul de 6,06%. Această creștere are efect direct asupra creditelor în derulare. Maie exact, vor crește automat, iar uneori diferența poate fi de câteva sute de lei.

„Este o creştere semnificativă. Va avea un impact foarte mare la ratele oamenilor. Şi nu se preconizează în viitorul apropiat nicio scădere”, avertizează Irina Ştefan, broker de credite, potrivit .

Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) este indicatorul după care sunt calculate dobânzile variabile pentru împrumuturile contractate după mai 2019. Dacă până acum românii au privit IRCC ca pe o alternativă mai predictibilă la ROBOR, lucrurile s-au schimbat radical.

Cât plătim în plus la un credit ipotecar, după creșterea IRCC

Un exemplu concret arată mai bine impactul. Pentru un credit de 100.000 de euro (aproximativ 500.000 de lei), pe o perioadă de 30 de ani, rata lunară este acum de 3.513 lei.

De la 1 octombrie, rata va urca la 3.678 de lei, adică cu 165 de lei în plus lunar. Această sumă suplimentară se adaugă peste creșterile anterioare, astfel încât povara financiară devine din ce în ce mai greu de dus pentru multe familii.

Cum sunt afectați cei care vor să ia un credit acum, din cauza creșterii IRCC

Creșterea IRCC nu îi lovește doar pe cei care au deja un împrumut. Și persoanele care intenționează să acceseze un credit sunt afectate.

„Asta înseamnă pentru ei că gradul de îndatorare, fiind calculat la dobânda variabilă, pentru ei înseamnă un credit mai mic pe care îl pot obţine. Chiar dacă dobânda fixă e cea pe care o vor avea în primii ani, totul se calculează la dobânda variabilă în ceea ce priveşte gradul de îndatorare”, explică un specialist în domeniu.

Practic, cei care sperau să acceseze sume mari pentru locuință se vor lovi de limite mai stricte.

Este refinanțarea o soluție?

Mulți români aleg să caute variante prin care să-și reducă rata lunară. Refinanțarea rămâne una dintre cele mai eficiente soluții, după cum arată și exemplul unei persoane intervievate:

„Am făcut nişte restructurări ale creditului. Refinanţare. Şi plăţi anticipate. Şi pentru mine a scăzut rata. Am ales dobândă fixă, de data aceasta”, a povestit un client.

Înainte de refinanțare, rata ajunsese aproape de 4.000 de lei.

Potrivit specialiștilor, există varianta de a face un act adiţional la banca unde este creditul, prin care creditul să fie trecut de la IRCC la dobândă fixă, pe 3 sau 5 ani.

„Există varianta de act adiţional la banca unde este creditul, fără a mai avea alte costuri în plus. Se trece de la IRCC la dobândă fixă, pe 3 sau 5 ani”, explică un broker de credite.

Cresc și dobânzile fixe?

Chiar dacă refinanțarea spre dobânzi fixe pare soluția ideală, băncile și-au luat deja măsuri. Și aceste dobânzi încep să urce, chiar dacă mai lent decât cele variabile.

„Inclusiv dobânzile fixe vor avea mici variaţii de creştere. Dar creşterea nu este atât de mare. Şi este oricum sub nivelul inflaţiei curente”, afirmă Claudiu Trandafir, broker de credite.

În plus, perioada pentru care se garantează dobânda fixă devine tot mai scurtă.

„Nu vor să mai ofere această predictibilitate pe perioade lungi. Deja o bancă şi-a schimbat produsul şi merge cu dobândă fixă în primii doi ani”, atrage atenția un specialist în domeniu.

Care sunt cele mai bune oferte de pe piață

În prezent, cele mai competitive dobânzi fixe se situează între 4,70% și 4,80%, dar există și bănci care au crescut la 5,15% sau chiar 5,20%.

Astfel, clienții trebuie să analizeze cu atenție ofertele, să compare costurile și să decidă dacă merită să blocheze o dobândă fixă acum sau să rămână cu variabila, în speranța unei scăderi viitoare a IRCC.

Câți români aleg refinanțarea

Deși refinanțarea poate aduce economii importante, puțini români aleg această variantă. Datele arată că, în ultimul an, doar 0,4% dintre cei care s-au împrumutat și-au mutat creditul ipotecar la altă bancă.

Practic, sute de mii de oameni continuă să plătească rate mai mari decât ar fi necesar, deși ar putea beneficia de oferte mult mai bune.