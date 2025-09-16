Românii primesc o nouă lovitură, în contextul valului de scumpiri din ultima perioadă. Ratele calculate în funcție de IRCC vor crește. Este vorba despre indicele în funcție de care sunt calculate creditele începând cu luna mai 2019.

Cu cât vor crește ratele românilor de la 1 octombrie

Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) va crește, de la 1 octombrie 2025, la 6,06%, de la nivelul de 5,55%.

Peste 500.000 de români vor fi afectați de creșterea ratelor la credite, care au ratele legate de IRCC.

Potrivit calculelor financiare, pentru un credit de 400.000 de lei pe 30 de ani, rata lunară va urca de la 2.865 lei la 3.007 lei, potrivit .

Un credit ipotecar de 200.000 lei pe 25 de ani, contractat când IRCC era de 2,65%, avea o rată lunară de 1.230 lei.

Cu IRCC la 5,55%, rata a urcat deja la 1.570 lei.

Din octombrie, cu IRCC la 6,06%, rata va depăși 1.700 lei – adică o creștere de aproximativ 130 lei față de trimestrul anterior și de 470 lei față de momentul contractării.

Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) este calculat trimestrial pe baza tranzacțiilor efective dintre bănci. Acesta reflectă media dobânzilor reale practicate în piață.

Ce înseamnă de fapt IRCC

IRCC înseamnă Indicele de referință pentru creditele consumatorilor. Avem doua siuații: indice trimestrial și indice zilnic.

IRCC zilnic al pieței monetare interbancare se calculează zilnic și reprezintă media ponderată (cu volumele tranzacțiilor) a ratelor de dobândă ale tranzacțiilor de pe piața monetară interbancară.

IRCC trimestrial se calculează la finalul fiecărui trimestru. IRCC trimestrial se stabilește drept media aritmetică a valorilor IRCC zilnice comunicate pentru trimestrul anterior (se iau in considerare toate zilele lucrătoare din trimestru), urmând a se aplica de fiecare instituție de credit pentru trimestrul următor.

Valoarea curentă IRCC 2025T1 este de 5.55%. De la 1 octombrie 2025, IRCC 2025T2 va crește, urmând să aibă valoarea 6.06%.

Banca Națională a României a menținut deocamdată dobânda-cheie la 6,5%, după ce aceasta a crescut semnificativ în ultimii ani.

BNR nu va scădea dobânda de politică monteară

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a precizat că dobânda de politică monetară, care staţionează de un an la 6,5%, nu va fi diminuată în acest an, având în vedere creşterea semnificativă a inflaţiei:

„Scădere a dobânzii de politică monetară nu o să vedeţi anul acesta, dar pe piaţă ROBOR a scăzut – de la 7% şi ceva, 7,5% în luna mai, acum s-a dus spre 6,5%. Treptat condiţiile monetare şi de lichiditate s-au îmbunătăţit pentru că s-a recâştigat treptat credibilitatea ţării, au venit fluxuri de capital. Dacă lucrurile merg bine şi lucrurile merg treptat, nu brutal, s-ar putea ca situaţia să se mai amelioreze”, a explicat Mugur Isărescu.

Potrivit guvernatorului BNR, o reducere a dobânzii în condiţiile inflaţiei mari, nu ar face decât să alimenteze o şi chiar să intrăm în stagflaţie.

Banca centrală estimează acum un vârf al inflaţiei de 9,6% în luna septembrie, după măsurile fiscale de majorare a TVA şi a accizelor, şi după eliminarea plafonării la preţurile energieie. Iar prognoza de inflaţie pentru final de 2025 a fost majorată la 8,8%, cu 4,2 puncte procentuale peste prognoza anterioară, din care impactul componentelor exogene este de 2,8 pp.

Cu cât a crescut inflația

Având în vedere inflaţia semnificativă guvernatorul BNR şi-a exprimat speranţa că nu va fi necesară o majorare de dobândă.

Rata anuală a a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,8% în luna iulie, potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS). Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48% anual, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%. De la 1 august, cota TVA a crescut în România, de la 19% la 21% cota standard, iar cota redusă a devenit 11%.

Prețurile la energie electrică, după expirarea plafonării prețurilor, au crescut cu 65,7% anual și cu 2,6% față de iulie.