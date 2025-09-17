B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Dronele ucrainene influențează prețul petrolului. Specialiștii se așteaptă la scumpiri la benzină și motorină

Dronele ucrainene influențează prețul petrolului. Specialiștii se așteaptă la scumpiri la benzină și motorină

Adrian Teampău
17 sept. 2025, 08:34
Dronele ucrainene influențează prețul petrolului. Specialiștii se așteaptă la scumpiri la benzină și motorină
Drone Sursa foto: X / Defense of Ukraine
Cuprins
  1. Războiul afectează cotațiile petrolului
  2. Cum au evoluat prețurile pe piața busieră
  3. Ucraina intensifică războiul cu drone
  4. Afacerile cu petrol rusesc au de suferit
  5. Investitorii sunt cu ochii pe reuniunea FED

Războiul din Ucraina a ajuns să influențeze în mod direct cotațiile petrolului, pe piețele de profil. Atacurile cu drone asupra rafinăriilor și instalaților petroliere din Rusia au dus la o creștere a prețurilor.

Războiul afectează cotațiile petrolului

Preţurile petrolului au urcat marţi, 16 septembrie, cu peste 1% în contextul ultimelor atacuri lansate de forțele ucrainene asupra infrastructurii energetice din Rusia. În ultimele luni, în războiul ucrainean, strategia Kievului este de a provoca daune instalațiilor petroliere din Rusia. Astfel, se dorește reducerea capacităților aprovizionare cu carburanți, pentru armata rusă.

Aceste atacuri se reflectă, însă, și în prețurile de pe piața internațională a petrolului. Astfel, marți, după un astfel de atac, cotația petrolului a crescut cu un dolar pe baril. Creșterea a fost provocată de îngrijorările cu privire la livrările de petrol rusesc care ar putea fi perturbate de acțiunile dronelor. Ucraina atacă cu precădere porturile și rafinăriile rusești.

Pe de altă parte, investitorii aşteaptă decizia Rezervei Federale (Fed) privind dobânda de politică monetară a SUA, după cum transmite Reuters.

Cum au evoluat prețurile pe piața busieră

Din informațiile existente la acest moment, marți, contractele futures pentru ţiţeiul Brent au avut o creștere cu 1,01 dolari sau cu 1,5%. Prețurile au fost stabilite la 68,45 dolari pe baril. Totodată, prețul pentru țiţeiul american West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 1,21 dolari, sau cu 1,9%. Cotațiile au ajuns până la 64,51 dolari pe baril.

O problemă pentru Rusia ar putea fi monopolul asupra conductelor de transport Transneft. Din cauza atacurilor ucrainene, producătorii ruși s-ar putea vedea nevoiți să reducă producţia ceea ce ar duce la o scădere a traficului prin porturile de export, au declarat trei surse din industrie.

Războiul ucrainean a perturbat activitatea desfășurată în terminalul petrolier Primorsk, care este un punct-cheie de export pentru țițeiul rusesc.

Ucraina intensifică războiul cu drone

În ultimele luni, Kievul a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ruse, fapt ce a dus la întreruperi în livrările de țiței și produse petroliere rafinate la export. Așa cum arătam mai sus, operaţiunile terminalului petrolier Primorsk, un punct-cheie pentru export, au avut de suferit din cauza loviturilor din războiul cu drone.

„Un atac asupra unui terminal de export precum Primorsk are ca scop mai degrabă limitarea capacităţii Rusiei de a-şi vinde petrolul în străinătate, afectând pieţele de export”, au transmis analiştii JP Morgan.

Potrivit acestora, atacul asupra acestui terminal sugerează că Ucraina este dispusă să lanseze lovituri menite să perturbe piețele internaționale unde operează companiile rusești. Iar acest lucru ar duce la o presiune și mai mare pe prețurile produselor petroliere.

„Mai important, atacul sugerează o disponibilitate tot mai mare de a perturba pieţele internaţionale de petrol, ceea ce poate adăuga presiuni de creştere asupra preţurilor”, au adăugat analiștii JP Morgan.

Afacerile cu petrol rusesc au de suferit

Oficialii Goldman Sachs estimează că atacurile Ucrainei au scos din funcţiune capacități rusești de rafinare care prelucrau aproximativ 300.000 de barili de țiței pe zi. Toate aceste lovituri s-au petrecut în doar două luni, în august și septembrie.

În aceste condiții, contractele futures pentru motorină pe piețele din SUA au crescut cu 2,5%. Acestea au depășit avansul petrolului WTI şi al benzinei americane.

Totodată specialiștii estimează că problemele rusești vor duce la noi majorări de prețuri pe piața motorinei din SUA. Este opinia analistului specializat în energie, de la StoneX, Alex Hodes.

„Dacă rafinăriile ruse vor suferi daune substanţiale, acest lucru ar putea creşte cererea pentru exporturile de motorină din SUA şi ar putea susţine curba inversată a contractelor futures”, a explicat analistul.

Investitorii sunt cu ochii pe reuniunea FED

În paralel cu evoluția de pe piețele petrolului, atenţia investitorilor este îndreptată şi spre reuniunea Fed, care se desfășoară în aceste zile, 16-17 septembrie. E se așteaptă ca banca centrală americană să reducă dobânzile și să stimuleze economia, implicit cererea de combustibili. Pe de altă parte, analiștii își manifestă prudența cu privire la evoluția pozitivă a economiei americane.

Jucătorii din piețe sunt de părere că va exista o scădere a stocurilor de ţiţei şi benzină din SUA. Aceștia urmează să analizeze datele ce vor fi prezentate oficial miercuri, 17 septembrie, la ora 14:30 GMT.

Un sondaj al Reuters a indicat că analiştii se aşteaptă la o reducere a stocurilor de țiței și benzină, dar și la o creștere a stocurilor de alte distilate din petrol.

