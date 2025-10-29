B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Economiștii trag un semnal de alarmă! România, tot mai aproape de recesiune

Economiștii trag un semnal de alarmă! România, tot mai aproape de recesiune

Ana Beatrice
29 oct. 2025, 08:30
Economiștii trag un semnal de alarmă! România, tot mai aproape de recesiune
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cât de aproape este România de recesiune
  2. Este țara noastră pregătită să facă față unei recesiuni iminente

Economistul Adrian Negrescu a explicat că România nu riscă, deocamdată, o recesiune, ci traversează o stagflație periculoasă. Acesta a subliniat că economia aproape a stagnat, iar țara noastră se confruntă cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană.

Cât de aproape este România de recesiune

Economistul Adrian Negrescu a explicat că România este încă departe de o recesiune, dar se află într-o zonă de stagflație periculoasă. Economia are o creștere aproape nulă, în timp ce inflația este cea mai ridicată din Uniunea Europeană. Inflația mare susține temporar veniturile statului și menține fluxul de numerar necesar companiilor pentru a funcționa.

Inflația este o taxă ascunsă pe care o plătim cu toții. Cu cât este mai mare, cu atât încasările statului cresc. Dincolo de acest lucru, inflația generează și această scădere a puterii de cumpărare și acolo este marea problemă în momentul de față”, a avertizat acesta, notează antena3.ro.

Negrescu a mai atras atenția că producția industrială scade, comerțul cu amănuntul este în declin, iar firmele devin tot mai prudente. „Este absolut esențial ca bugetul pe 2026 să fie construit pe baze realiste și să sperăm că va fi mai bine”, a adăugat acesta.

Este țara noastră pregătită să facă față unei recesiuni iminente

Experții Asociației CFA susțin că România îndeplinește deja condițiile economice necesare pentru a intra într-o recesiune ușoară. Analiștii anticipează o reducere lentă a inflației, însoțită de o depreciere moderată a leului în următoarele douăsprezece luni.

Adrian Codirlașu a explicat că scăderea consumului din august, dacă se confirmă, reprezintă un semnal clar de recesiune. „E suficient să ne uităm și la evoluția ratei șomajului, care a crescut în ultima perioadă. Aceste evoluții indică posibilitatea unei recesiuni, însă dacă e sa fie recesiune, aceasta va fi ușoară. Va fi poate o scădere de până în 0,5% a PIB-ului”, a transmis el, într-un interviu pentru RFI.

Țara noastră se confruntă cu cele mai rapide scumpiri din UE, în timp ce veniturile rămân printre cele mai mici. Prețurile la energie ating niveluri record, iar puterea de cumpărare este grav afectată de dobânzile aproape triple față de media europeană.

Tags:
Citește și...
Salariul unui muncitor în Spania. Ce trebuie să știe românii care-și caută de lucru în străinătate
Economic
Salariul unui muncitor în Spania. Ce trebuie să știe românii care-și caută de lucru în străinătate
Pensiile din noiembrie vor fi plătite cu întârziere. Cum se modifică calendarul pentru românii din țară și străinătate
Economic
Pensiile din noiembrie vor fi plătite cu întârziere. Cum se modifică calendarul pentru românii din țară și străinătate
Investiții masive în energia verde în județul Ilfov. Bani europeni pentru proiectele Consiliului Județean
Economic
Investiții masive în energia verde în județul Ilfov. Bani europeni pentru proiectele Consiliului Județean
Veniturile din tranzacțiile cu criptomonede vor fi impozitate. Senatul a eliminat scutirea temporară de la plată
Economic
Veniturile din tranzacțiile cu criptomonede vor fi impozitate. Senatul a eliminat scutirea temporară de la plată
La alții se poate, la noi plătesc doar românii de rând. Băncile italiene, puse să plătească pentru profit
Economic
La alții se poate, la noi plătesc doar românii de rând. Băncile italiene, puse să plătească pentru profit
Facturile la energie ne îngroapă. Nicio soluție rapidă de la Guvern (VIDEO)
Economic
Facturile la energie ne îngroapă. Nicio soluție rapidă de la Guvern (VIDEO)
La ce să fim atenți de Black Friday? Explicațiile specialistului
Economic
La ce să fim atenți de Black Friday? Explicațiile specialistului
TNF 2025: Industria românească: creștere constantă și profitabilitate ridicată în perioada 2020-2025
Economic
TNF 2025: Industria românească: creștere constantă și profitabilitate ridicată în perioada 2020-2025
România rămâne printre țările cu cea mai mare percepție a sărăciei. Ce explică acest decalaj față de alte state UE. Analiză Eurostat
Economic
România rămâne printre țările cu cea mai mare percepție a sărăciei. Ce explică acest decalaj față de alte state UE. Analiză Eurostat
Consiliul Concurenței verifică marii retaileri din România. Ce riscă lanțurile care abuzează furnizorii de lactate
Economic
Consiliul Concurenței verifică marii retaileri din România. Ce riscă lanțurile care abuzează furnizorii de lactate
Ultima oră
09:37 - Mara Bănică, dezvăluiri de pe front: „Am văzut moarte, durere nesfârșită, groază, disperare…”. Ce spune despre perioada în care a fost corespondent de război
09:37 - Donald Trump va retrage trupele din România. Știrea a apărut în presa ucraineană. MApN a ținut informația la sertar
09:32 - În sezonul rece, părinții fac o greșeală uriașă! Așa pot transforma o simplă viroză într-un risc pentru viața copilului
09:20 - Emily Burghelea va sta internată vreme de o lună, la o clinică destinată mamelor: „Andrei a plănuit”. Ce tratament urmează vedeta 
09:04 - A treia noapte de pelerinaj la Catedrala Mântuirii Neamului. Sute de credincioși au răbdat frigul și au așteptat ore întregi pentru a se închina
09:02 - YouTube actualizează politicile de acces pe platformă. Vizionarea clipurilor violente din jocuri va fi interzisă minorilor
09:01 - O bătrână a fost uitată de un vas de croazieră pe o insulă. Ulterior, femeia a fost găsită moartă
08:52 - OpenAI susține că peste un milion de utilizatori își confesează gândurile suicidale către ChatGPT
08:20 - Vremea în România, 29 octombrie 2025: soare și temperaturi plăcute în majoritatea regiunilor
08:17 - O actualizare dintr-un joc video cunoscut a dus la pierderi financiare semnificative pentru mii de oameni. Despre ce este vorba