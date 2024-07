Efectele măsurilor PSD: românii o duc mai bine și revin la credite cu dobânzi decente

Politica impusă de PSD de când a ajuns la guvernare a avut drept scop creșterea veniturilor și un trai mai bun pentru toți românii. Acest lucru a dus la o majorare a apetitului pentru credite. În martie 2024, volumul creditelor de consum a crescut cu aproape o treime comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, înregistrând cea mai bună performanță din ultimii trei ani. În același timp, și creditele ipotecare încep să se redreseze, după ce au fost afectate de creșterea dobânzilor în anul anterior.

Banca Națională a României susține că piața creditelor ipotecare din România va crește ușor în 2024, susținută de dobânzile mai scăzute și de condițiile economice favorabile. Astfel, în primele trei luni din acest an, valoarea creditelor ipotecare a fost aproape dublu față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Evoluțiile recente și prognozele pentru 2024 indică o creștere continuă a pieței creditelor ipotecare, susținută în principal de scăderea dobânzilor și de condițiile economice mai favorabile. Oferta de credite cu dobândă fixă a devenit mai atractivă, iar scăderea inflației ar putea contribui la o creștere a cererii pentru credite ipotecare”, a declarat Sebastian Piu, Managing Partner la 123Credit.ro, potrivit economica.net.

În primul trimestru din 2024, valoarea medie a unui credit ipotecar a crescut la aproximativ 66.000 de euro, reflectând creșterea prețurilor imobiliarelor. Peste 550.000 de români au în prezent credite ipotecare, iar acest număr este așteptat să crească pe măsură ce condițiile economice continuă să se îmbunătățească.

Inflația, în scădere

În urmă cu un an România avea o inflație record, care a scăzut continuu sub guvernarea Ciolacu, iar BNR prognozează că inflația va continua să scadă la sub 5% până la finalul anului și la aproximativ 3,5% în 2025. Acest context economic favorabil, alături de dobânzile fixe atractive, sugerează o perioadă de stabilitate și creștere pentru piața creditelor ipotecare din România.

Tot în 2023, piața creditelor a fost marcată de creșteri ale dobânzilor. Măsurile PSD privind plafonarea unor dobânzi în zona IFN-urilor a adus un echilibru în acest sector. O altă schimbare majoră a fost reducerea dobânzilor la creditele de consum în lei, de la 13-14% anul trecut la sub 11% în aprilie 2024, datorită stabilității financiare și încrederii pieței în politicile economice promovate de PSD.

Românii au început să caute din nou credite cu dobândă fixă. În primele luni ale acestui an, ofertele de credite ipotecare cu dobândă fixă între 4,99% și 5,9% au devenit mai atrăgătoare pentru consumatori. Aceasta a fost o soluție eficientă pentru a face față creșterii accelerate a IRCC-ului și ROBOR-ului din anii precedenți.

IRCC, în scădere

IRCC, indicele în baza căruia se calculează dobânzile la credite, este într-o scădere continuă. Banca Națională a României anunță că Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) pentru trimestrul al treilea al acestui an va fi de 5,86%, în scădere față de valoarea de 5,90% înregistrată în trimestrul al doilea.

Asta înseamnă că și creditele cu dobândă variabilă sunt în scădere, după ce anii trecuți românii au trecut prin mai multe creșteri bruște ale IRCC și implicit a ratelor lunare.

Estimările băncii centrale pentru creditele de consum rămân optimiste, susținute de o creștere constantă a salariilor, care au înregistrat o creștere reală de aproape 8% în aprilie 2024. Această creștere a salariilor, susținut prin politicile PSD, împreună cu revirimentul consumului, confirmat de datele privind produsul intern brut și vânzările cu amănuntul, contribuie la o cerere crescută de credite de consum.

