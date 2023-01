Eugen Tomac cere demisia lui Adrian Câciu de la Ministerul de Finanțe: „Am impresia că ne crede pe toți din această țară niște analfabeți” (VIDEO)

Eurodeputatul Eugen Tomac, liderul PMP, s-a arătat de părere că Adrian Câciu are „obligația” de a demisiona din funcția de ministru de Finanțe, joi, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, și a spus că „această creștere economică pe hârtie”, pe care o invocă guvernanții, „arată cât se poate de clar că acești oameni sunt decuplați de realitățile României”.

Eugen Tomac (PMP) cere demisia lui Adrian Câciu de la Ministerul de Finanțe

Întrebat despre creșterea economică despre care vorbește ministrul de Finanțe, liderul PMP a spus: „Domnul ministru Câciu am impresia că ne crede pe toți din această țară niște analfabeți. Această creștere economică pe hârtie arată cât se poate de clar că acești oameni sunt decuplați de realitățile României. Înțeleg dacă această creștere economică era dublată de majorări de salarii și de pensii, de venituri în plus pentru cetățeni, or când ai o serie de taxe noi în plus, când ai aceste împrumuturi netransparente, fără număr, din partea statului, de zeci de miliarde…”.

Eugen Tomac a reclamat o „sărăcire continuă a populației”.

„Presiunea socială este infernală. Vin de la Iași, am fost acolo printre oameni, am văzut cât de puternică este această încrâncenare și nemulțumire față de actuala guvernare (…). Eu cred că domnul ministru Câciu are o singură obligație față de această țară – să își prezinte demisia pentru că modul cum au transpus acea directivă privind supraimpozitarea arată cât de dezordonat este acest minister”, a adăugat eurodeputatul.

„Când nu poți o chestiune atât de simplă și de clară să o transpui în legislația națională astfel încât acest fond, această decizie politică europeană de a crea soluții pentru a putea să îi ajuți pe cei aflați în dificultate, mi se pare o sfidare a bunului simț”, a continuat el.

„În această țară, în momentul de față, 90% (…) din cetățeni sunt puternic afectați – și cei cu foarte mici venituri, și cei cu ceva resurse, cu toții suntem afectați de această criză energetică generată de criza de război, or când văd acest festivism rupt de realitate, evident că te înfurie. Nu înțeleg de ce acești oameni nu vin cu o abordare mult mai umană în momente de criză! Nu e moment de festivism! În cel mai fericit caz, această țară ar fi dus-o mult mai bine dacă acest ministru de Finanțe ar fi plecat, din punctul meu de vedere”, a mai spus liderul PMP.