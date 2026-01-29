EXIMBANK: Ciucă și Ciolacu au ordonat credite neperformante. Cum s-au aruncat miliarde de lei pe companii cu probleme

Exim Banca Românească (fosta EximBank), companie deținută de stat, susține că finanțările acordate unor companii cu probleme financiare precum Electrocentrale Craiova, Liberty Galați sau Blue Air nu au fost decizii ale băncii, ci ale foștilor premieri Ciolacu și Ciucă.

Ciolacu și Ciucă, acuzați că au dat bani discreționar

Eximbank afirmă că statul român, inclusiv Guvernul, este responsabil de aprobarea sau avizarea unor credite date mai multor companii.

„Aprobarea sau avizarea acestor facilități revine exclusiv statului român, fie prin Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA – organism care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor), pentru expuneri de până la 50 milioane de euro, fie prin Guvernul României, pentru expuneri de peste 50 milioane euro.”, se arată în comunicatul băncii.

Exim Banca Românească precizează că, în aceste operațiuni, rolul său a fost doar de agent și de avertizor asupra riscurilor pe care le impun astfel de creditări neperformante.

„În cadrul analizei tehnice, se evidențiază riscurile asociate fiecărei tranzacții, precum riscul de nerambursare, riscul financiar, riscuri de piață/afacere, riscul de executare, riscul de garanție colaterala, cât și alte categorii de riscuri. Precizăm că în cazul tuturor expunerilor menționate, toate aceste riscuri au fost evidențiate și reflectate în documentațiile întocmite, fără a avea la bază criterii subiective, ci doar judecata profesională solidă și prudentă.”, se arată în comunicat.

Cum au împărțit credite Ciucă și Ciolacu

În decembrie 2023, combinatul siderurgic Liberty Galați a luat de la Eximbank un credit pentru capital de lucru, cu dobândă subvenționată, în valoare de 708 de milioane de lei. Banii au fost acordați de guvern printr-o schemă de garantare pentru companiile afectate de războiul din Ucraina, aprobată de statul român în 2023.

În decembrie 2024, Eximbank Românească a acordat firmei Liberty Tubular Products Galați (deținută de Liberty Galați) un alt credit, în valoare totală de până la 750 de milioane de lei.

În 2024, Eximbank a creditat Electrocentrale Craiova cu 350 de milioane de lei pentru a nu intra în faliment. În septembrie, Ministerul Energiei a cerut Guvernului să aloce alte 350 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară pentru finanțarea activității Electrocentrale Craiova SA, după cum scrie .

Bolojan a sesizat procurorii

Aceste precizări au apărut după ce premierul a anuțat că a sesizat parchetul în cazul Eximbank, pentru suspiciuni de delapidare a banului public.

„Am transmis toate documentele la Parchet, dar pentru asta fiecare instituție trebuie să își facă datoria. Adică Parchetul. Nu Guvernul face o anchetă atunci când se constată că există o formă de delapidare a banului public.”, a declarat Ilie Bolojan la RFI România.