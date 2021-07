Explicația lui Florin Cîțu pentru creșterea accelerată a prețurilor: „Lucrurile sunt foarte clare pentru mine”

Moneda a atins un nou maxim la cursul BNR, în raport cu leul, iar prețurile au crescut într-un ritm accelerat în 2021. Întrebat ce părere are despre deprecierea leului și inflație, premierul Cîțu a comentat pe marginea acestor teme la Palatul Victoria.

„Aici, lucrurile sunt foarte clare pentru mine. Prețurile sunt determinate de piață într-o economie liberă. Îmi place că vorbim despre prețuri când mai cresc puțin, dar nu și când scad.

Prețurile vor crește, vor scădea, în funcție de ceea ce se va întâmpla cu cererea și oferta. Ceea ce poate să facă și face acest guvern foarte bine, este să dea o traiectorie clară de reducere a deficitului bugetar, sustenabilă și credibilă”, a declarat Florin Cîțu într-o conferință de presă.

LEUL, zdrobit de EURO

Euro a atins, miercuri, un nou maxim istoric în raport cu leul. Cu 4,9283 lei, moneda europeană a depășit recordul atins în 9 iulie, care a fost de 4,9281 lei.

Dolarul a crescut și el până la la 4,1792 lei și francul elvețian până la 4,5475 lei. Gramul de aur a atins valoarea de 243,7421 lei, de la 241,9105 lei.

Săptămâna trecută, profesorul de economie Mircea Coșea atrăgea atenția, într-o intervenție pentru B1 TV, asupra pericolului ca leul să scadă și mai mult în raport cu euro.

„Dar nici Banca nu e zâna minunilor, deci s-ar putea – am crezut până acum, dar acum încep să am anumite dubii – să ajungem la 5. Lucrul ăsta e foarte complicat, căci revenirea va fi foarte, foarte grea, or noi pierdem tot mai multe avantaje pe care ar fi trebuit să le avem ca să trecem în Zona Euro. Iată cum Bulgaria face progrese extraordinare, iar noi avem un orizont de timp la care ne uităm cu binoclu”, a declarat Coșea.