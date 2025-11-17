ANAF pregătește o campanie amplă de control în sectorul agricol. Inspectorii urmăresc modul în care fermierii își respectă obligațiile fiscale. Verificările vizează în special subvențiile mari și terenurile luate în arendă.

Cine sunt principalii vizați de controlul ANAF

Campania îi vizează în special pe fermierii care încasează subvenții considerabile de la APIA. a constatat că unii dintre aceștia nu erau înregistrați în scop de TVA. În plus, inspectorii vor analiza companiile care vând utilaje agricole în România, suspectând că unele produse sunt declarate ca fiind din Bulgaria pentru a scăpa de TVA prin livrări intracomunitare.

Verificările urmăresc atât subvențiile din fonduri europene, cât și cele de la bugetul de stat. Scopul este de a identifica cazurile de neconformitate și de a atrage bani în buget.

Pentru ANAF, aceste fac parte dintr-o strategie amplă de reducere a fraudei fiscale. Inspectorii urmăresc atât respectarea legislației, cât și corectitudinea fiscală a tranzacțiilor. Digitalizarea proceselor permite Fiscului să gestioneze mai eficient volume mari de date și să identifice mai rapid neregulile.

Verificările sunt necesare și pentru a proteja stabilitatea financiară a fermierilor și pentru a preveni pierderile cauzate de practici ilegale.

Ce schimbări legislative sprijină aceste verificări

Senatul a adoptat recent un proiect de lege care obligă primăriile să comunice trimestrial informații către ANAF. Datele trebuie să includă beneficiarii atestatelor de producător, suprafața de teren agricol folosită, efectivele de animale și date despre produsele agricole.

Proiectul prevede că autoritățile locale vor transmite aceste informații organelor fiscale din subordinea ANAF, trimestrial, după cum urmează: „beneficiarii atestatelor de producător emise, precum și informațiile privind produsul agricol, suprafața de teren agricol utilizată și/sau efectivele de animale deținute, seria, numărul și data emiterii atestatului de producător”, relatează profit.ro.

Inițiatorii consideră că aceste date sunt utile pentru analiza de risc. În urma dialogului dintre ANAF și fermieri, s-a stabilit că informațiile privind carnetele de comercializare și atestatele de producător permit o evaluare mai precisă a conformității fiscale.

Fermierii care încasează subvenții mari și companiile care vând utilaje agricole sunt direct implicați. Cei care nu respectă legislația riscă sancțiuni fiscale semnificative. În plus, verificările sporesc transparența și conformitatea în sectorul agricol.

Inspectorii vor analiza atât tranzacțiile intracomunitare, cât și înregistrarea corectă în scop de TVA. Această măsură previne fraudele și pierderile de fonduri publice.

De ce este importantă campania ANAF

Inițiativa ANAF urmărește creșterea gradului de conformitate fiscală și protejarea bugetului public. Controalele ajută la identificarea zonelor cu risc ridicat de neconformitate și facilitează monitorizarea producției agricole.

Digitalizarea proceselor și transmiterea informațiilor de la autoritățile locale contribuie la o mai bună gestionare a datelor despre și subvențiile acordate. Aceasta oferă o imagine clară a sectorului și sprijină deciziile instituțiilor fiscale.