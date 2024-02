Florin Barbu: Vor fi plăți directe către fermieri de 3,3 miliarde euro în 2024. Pe lângă acestea, vor exista și granturi către fermierii români

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a vorbit despre situația de pe piața cerealelor și a oferit detalii despre măsurile de sprijin pentru fermieri, duminică, la .

Piața cerelalelor s-a dezechilibrat după începerea războiului din Ucraina, spune Florin Barbu

Ministrul Agriculturii spune că, în momentul de față, prețul grâului era de circa 1,8 lei per kilogram la începutul conflictului din țara-vecină.

„În momentul de față știm foarte bine că atunci când a început războiul în Ucraina, practic, piața de cereale la nivel mondial s-a dezechilibrat.

Practic, o tonă de grâu în anul în care a fost acest război era undeva la 1,8 lei pe kilogram, asta înseamnă 1.800 lei pe tonă și după reglarea tuturor lucrurilor care s-au întâmplat atât în piața mondială de cereale, prețul cerealelor în momentul de față este undeva la 0,9 lei.

Dar cred că atât cei care aduc contracte către fermieri, vorbim de contractele Future pe care le aduc către fermieri să fie încheiate până la sfârșitul lunii februarie.

Cred că prețurile cerealelor vor crește și bineînțeles, fermele din România, cu toate formele de sprijin pe care noi le avem deja publicate în Monitorul Oficial, vorbim aici de un grant de 100 euro pentru toate culturile din toamna anului 2022, 100 euro pe hectar. În sectorul zootehnic vorbim de 100 euro pe cap de animal și în sectorul suin 100 euro, cât şi la păsări 100 de euro”, a declarat Florin Barbu.

Ministrul Agriculturii a anunțat plăți directe către fermieri de 3,3 miliarde euro în 2024

Oficialul a oferit detalii despre măsurile de sprijin.

„Plăți directe către fermieri în anul 2024 vor fi de 3,3 miliarde de euro. Pe lângă aceste plăți directe granturi către fermierii români.

Uniunea Europeană anul trecut au alocat 29,7 milioane de euro. Guvernul României am venit în completare cu încă 30 de milioane de euro și am reușit ca 50% din consumul de motorină în anul 2023 să fie de 3,63/l asta pentru motorina de agricultură. În anul 2023 asta însemna peste 50% din prețul la pompa la motorină. Anul acesta am dat deja actul normativ, vom suporta 25% din acciza utilizată în agricultură. Asta înseamnă undeva la peste 2 lei pe litru de motorină. Sunt foarte multe date către fermieri, adică plăți directe. Vorbim de 3,3 miliarde de euro.

O parte vin de la buget, o parte de la Uniunea Europeană. 1,9 miliarde vin de la Uniunea Europeană și diferența până la 3,3 miliarde sunt date de Guvern”, a adăugat ministrul Florin Barbu.