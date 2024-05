Florin Cîțu îl provoacă pe Marcel Ciolacu la dezbatere, după ce a fost acuzat de premier că el ar fi vinovat pentru datoria publică: „Guvernarea socialistă a împrumutat cei mai mulți bani din istoria României”

Guvernarea socialistă a împrumutat cei mai mulți bani din istoria României, a declarat senatorul PNL Florin Cîțu, miercuri, într-o replică la făcute de premierul Marcel Ciolacu, care l-a acuzat pe liberal că el ar fi vinovat pentru faptul că datoria publică a trecut de 52% din PIB.

Florin Cîțu îl provoacă pe Marcel Ciolacu la dezbatere

Fostul premier l-a acuzat pe actualul titular al funcției că este „un mitoman frustrat”.

„Ciolacu, rămâi un MITOMAN frustrat!Ai curaj să dezbatem public despre situația economică în guvernarea liberală vs. guvernarea socialistă? Nu ai. Dacă nu te ține șefu’ de mână, ești praf.

Tovarășe Ciolacu, guvernul pe care, dintr-o eroare istorică, îl conduci, spune că guvernarea socialistă a împrumutat cei mai mulți bani DIN ISTORIA ROMÂNIEI.

Toate instituțiile statului spun că ai crescut inflația să ascunzi creșterea istorică a datoriei publice. Degeaba. În guvernarea socialistă România este singură țară unde datoria publică crește. Deși ai crescut prețurile ca să ai cea mai mare inflație din UE și cele mai mari dobânzi”, a declarat Florin Cîțu, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Florin Cîțu: Guvernarea de dreapta este cea mai responsabilă cu banul public

Fostul premier liberal susține că „toate instituțiile statului român” spun că „guvernarea de dreapta este cea mai responsabilă cu banul public”.

„Asta sigur doare. Dar trece. În curând ajungi și tu și socialiștii din jurul tău la lada de gunoi a istoriei.

În 2023, guvernare socialistă, împrumuturile statului român au ajuns la CEA MAI MARE valoare din istorie: 205 miliarde lei.

Guvernarea liberală din 2021 este SINGURA guvernare care a SCĂZUT împrumuturile statului român.

2020= an de pandemie statul împrumută 149 miliarde lei

2021= an de pandemie și totuși guvernarea liberală SCADE suma împrumutată cu 18 de miliarde lei la 131 miliarde lei

2022 = începe guvernarea socialistă și împrumuturile cresc cu 19 miliarde lei

2023 = guvernarea socialistă continuă și împrumuturile cresc cu 55 de miliarde lei (!!!)

Doar o guvernare de dreapta poate stopa îndatorarea statului român. Am arătat asta în 2021, o putem face din nou.

P.S. Au trecut deja 2 ani și jumătate și până acum conducerea actuală și restrânsă a PNL nu a avut nicio poziție oficială referitor la atacurile mizerabile și mincinoase ale lui Ciolacu la guvernarea liberală din 2020-2021. Guvernare care a tăiat taxele introduse de PSD, a aprobat PNRR, a aprobat Anghel Saligny etc. E ok. Românii știu cine ce a făcut și în curând ne vor spune ei ce cred despre guvernarea liberală vs guvernarea socialistă. Check, please!”, a mai declarat Florin Cîțu.