Florin Cîțu susține o amânare la plata facturilor, în contextul crizei prețurilor la energie: „Este ceva ce deja am făcut anul trecut cu plata taxelor”

Premierul interimar Florin Cîțu a declarat joi că ia în calcul să aplice propunerea Comisiei Europene către statele membre în privința gestionării exploziei prețurilor la energie și care se referă la amânarea plății facturilor sau scăderea plății taxelor și impozitelor:

“Anul trecut am amânat plata taxelor pentru o perioadă pentru companii, nu văd de ce nu am putea să facem lucrul acesta și anul acesta pentru persoane fizice sau pentru companii, sunt măsuri pe care le consider bune, le vom lua în calcul și putem să le folosim.

Amânarea facturilor este ce am făcut anul trecut, nu aș vedea o diferență față de ce am făcut anul trecut”, a spus premierul Florin Cîțu.