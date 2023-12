Gabriel Biriș, despre măsurile fiscale: „Un investitor nou s-ar putea să nu mai investească aici când îi spui că are de plătit impozit înainte să facă profit” (VIDEO)

Gabriel Biriș a criticat într-o intervenție pentru emisiunea Politica zilei, moderată de Ioana Constantin, noile măsuri fiscale discutate înc adrul coalițieid e guvernare. Acesta a atras atenția că niciuna dintre aceste măsuri nu a fost discutată cu mediul de afaceri și că nu există un studiu de impact:

„Tocmai a mai apărut încă un draft, al treilea, de modificări. Nu este un text din câte înțeleg asumat de către Guvern. Din nou este scurs pe surse. Nu am văzut să se fi organizat consultări cu specialiștii din mediul de afaceri. E posibil ca iarăși să discutăm discuții, nici măcar asta să nu fie versiunea care va fi pusă în dezbatere publică. Atunci când va fi pusă în dezbatere publică va fi prea târziu ca să mai schimbi ceva. Se păstrează tendința din primul draft de a se introduce tot felul de modificări.

Niciuna dintre măsurile astea nu are atașată un studiu de impact. Impozitul pe cifra de afaceri, cu excepția băncilor, unde e un impozit suplimentar, apare ca un impozit minim pe profitul companiilor cu o cifră de afaceri peste 50 de milioane de euro. Se ridică mai multe întrebări aici. În primul rând că nu vorbim de multinaționale, sunt foarte multe firme cu capital românesc care au cifră de afaceri peste 50 de milioane. Câte dintre aceste companii au o rată a profitului peste 3% din cifra de afaceri. Sunt companii care nu au o astfel de cifră. La companiile care sunt sub prag, care este motivul pentru care acestea sunt sub prag? Nu cumva condițiile de piață, că în industria în care activează marjele de profit sunt mici. Nu putem să vorbim de transfer de profit prin prețuri la toate pentru că asta ar însemna să plecăm de la premisa că toate companiile mari fentează statul, ceea ce nu este deloc adevărat. Bugetul se bazează în cea mai mare parte pe încasările de la aceste companii”.

Gabriel Biriș a mai precizat că taxa pe cifra de afaceri nu va afecta doar multinaționalele ci și companiile românești și că va duce în cele din urmă la scăderea apetitului pentru investiții:

„Cum afectează o astfel de măsură apetitul pentru a investi în România? În momentul în care îi spui unui investitor nou că are de plătit impozit în România înainte să facă profit, s-ar putea să nu mai investească aici. Companiile care sunt deja în România și investesc în creșterea capacităților, în creșterea rețelelor s-ar putea să decidă că e mai rentabil să nu mai investească, ceea ce înseamnă că toate contractele de construcții, de furnituri, m obilier nu vor mai fi. Nu cumva ce vrea Guvernul să ia pe mere o să dea înzecit pe pere?”.