Gabriel Biriș: „România nu are probleme cu o criză, are o problemă doar cu prostia celor care au scris bugetul pentru că l-au greșit fundamental” (VIDEO)

Consultantul fiscal Gabriel Biriș a declarat într-o intervenție în emisiunea Special B1 că România se confruntă cu probleme fiscale pentru că bugetul a fost prost făcut și veniturile supraestimate:

„Statul român nu este în faliment. Statul român are probleme. România nu are probleme cu o criză. România are acum o problemă doar cu prostia celor care au scris bugetul pentru că l-au greșit fundamental. Au supraestimat veniturile și din cauza asta suntem în situația în care suntem. Supraevaluând veniturile și evident nerealizându-le, pe baza veniturilor s-au umflat cheltuielile, iar cheltuielile s-au făcut. Organele în drept ar trebui să verifice dacă nu a fost o crimă cu premeditare.

Dacă nu cumva au fost presiunipe cei care au făcut bugetul atunci când l-au făcut pentru a umfla cheltuielile ca să poată să își împartă banii. Am văzut ce se întâmpla unde a fost milionul în portbagaj”.

Gabriel BiriȘ avertizează că România s-ar putea trezi cu scăderea ratingului de țară, fapt ce ar putea însemna incapacitatea statului de a se mai împrumuta:

„Dacă vom avea un downgrade, posibil ca urmare a acestui pachet de măsuri fiscale pentru că pe de o parte, acum băncile o duc bine dar data trecută când s-a introdus taxa pe lăcomie am avut o revenire rapidă a agențiilor de rating la București, acum introducem impozitul de 2% pe venituri, vom vedea ce va fi.

Acum nu par a fi mari probleme. Într-o perioadă de scădere a producției industriale noi venim și supraimpozităm exact companiile care duc greul economiei. Unora dintre ele chiar generându-le pierderi, ca exemplu Ford. E posibil să vedem o nervozitate în zona ratingului de țară. Dacă avem un downgrade chiar și cu o singură poziție nu că va fi mai scump împrumutul, nu ne mai putem împrumuta”.