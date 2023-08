Gheorghe Ialomițianu, despre protestul de la Ministerul Finanțelor: Sigur că oamenii sunt îngrijorați. Această reorganizare nu este numai împotriva funcționarilor, ci și împotriva contribuabililor (VIDEO)

Gheorghe Ialomițianu (PMP), fost ministru de Finanțe, a comentat de la minister, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și s-a arătat de părere că Guvernul nu face lucrurile „cu cap și coadă” și nu are „o strategie”.

Gheorghe Ialomițianu, pe B1 TV, despre protestul de la Ministerul Finanțelor

Întrebat despre protestul de la instituția pe care și el a condus-o în trecut, Gheorghe Ialomițianu a declarat: „Acel draft de act normativ, cu restructurarea, nu a fost scris în Ministerul de Finanțe. Sigur că oamenii sunt îngrijorați că vor pleca acasă sau că o să li se reducă veniturile (…). Am înțeles că nu s-a discutat cu cei din Finanțe, ceea ce e o greșeală și din partea ministrului, că trebuia să discute, că am înțeles de la domnul Marica (lider sindical, n.r.) că de vreo 30 de zile a fost această discuție. Probabil ministrul nu are posibilitatea, coaliția nu îi dă voie”.

„Și eu am trecut printr-o grevă, în 2010, când a fost legat de stimulente să le tăiem, eu am explicat conducerii și Guvernului, și partidului care susținea guvernul de atunci, și cu Fondul Monetar, și Comisia Europeană, și am ajuns la concluzia că trebuie introduse stimulentele în salariu”, a amintit Gheorghe Ialomițianu.

„Nu se poate să nu discuți cu cei din Finanțe! Am înțeles că se desființează foarte multe birouri. Vă dau exemplu, că domnul Marica vorbea de Brașov. S-a reorganizat Direcția Finanțelor Publice Județene Brașov și în anumite localități funcționează niște servicii de administrare a veniturilor – de exemplu, Râșnov, Zărnești, Rupea – și vor să le desființeze, adică toți contribuabilii să vină la Brașov și nu este un sistem de digitalizare. Această reorganizare nu este numai împotriva funcționarilor, să zicem că se pierd niște posturi de conducere, e împotriva contribuabililor, deci contribuabilii să îi pui pe drum zeci de kilometri. Nu a fost făcut cu cap și coadă, nu a fost o strategie”, a mai declarat Gheorghe Ialomițianu.