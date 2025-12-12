Prețurile carburanților și ale gazului metan vor intra într-o nouă etapă de evoluție începând cu 2028, când Uniunea Europeană va introduce un mecanism extins de taxare a emisiilor. Autoritățile europene pregătesc un sistem care va afecta direct costurile de consum, însă veniturile colectate vor finanța programe dedicate gospodăriilor vulnerabile și investiții în soluții energetice mai puțin poluante.

De ce vor crește prețurile la carburanți și gaz metan din 2028

Specialiștii atrag atenția că scumpirile anunțate pentru 2028 vor fi generate de extinderea pieței europene a certificatelor de carbon, aplicată combustibililor și gazului metan utilizat în sectorul casnic și industrial. Potrivit explicațiilor oficiale, această piață separată va taxa emisiile rezultate din arderea benzinei, motorinei și metan, iar costurile suplimentare vor fi transferate către consumatori.

„Prețul combustibilul ține foarte mult de cotația internațională a petrolului. Însă separat de asta, in 2028, se va aplica sistemul de comercializare a certificatelor de carbon, inclusiv combustibililor rutieri și gazului metan utilizat în gospodării și în companii. Deci de la 1 ianuarie 2028 (…) tona de dioxid de carbon rezultată din arderea benzinei, motorinei și gazului metan va fi taxată pe o piață separată.”, a declarat Constantin Postoiu, Head of Data Analytics la EPG, un grup de analiză pe teme de energie și politici climatice.

Cum va funcționa mecanismul de taxare

Noul model european prevede o perioadă de tranziție în primii doi ani, timp în care va fixa limite pentru prețurile certificatelor, astfel încât impactul inițial să fie atenuat. După această etapă, piața va stabili liber tarifele, ceea ce ar putea determina creșteri suplimentare în anii următori. Mecanismul va acoperi atât sectorul transporturilor rutiere, cât și consumul de gaz metan pentru încălzirea locuințelor, fapt care extinde considerabil aria de influență a reglementării asupra economiei.

Ce impact va avea noul sistem asupra facturilor la gaz

Explicațiile prezentate de experți arată că o gospodărie obișnuită, cu un consum lunar de aproximativ 100 de metri cubi în sezonul rece, plătește în prezent în jur de 350 de lei. Conform calculelor, la un cost estimat de 55 de euro pentru fiecare tonă de dioxid de carbon, s-ar putea majora cu aproximativ 50 de lei începând din 2028, sumă ce ar putea crește după expirarea perioadei de control european asupra tarifelor.

„O gospodărie medie în România consumă, într-o lună de iarnă, cam 100m³ de gaz metan. Factura medie e 350 lei pe lună de iarnă, pentru că folosesc gazul respectiv și pentru încălzirea apei, și pentru încălzirea spațiului. Ce ar însemna asta? La 55 euro tona de dioxid de carbon, din 2028, la cei 350 lei pe lună se adaugă încă 50 de lei, dar după cum ziceam, peste doi ani de zile, cel mai probabil o să crească acest tarif.” a subliniat Postoiu, potrivit Capital.

Ce soluții sunt recomandate pentru a limita scumpirile

Expertul afirmă că renovarea termică rămâne cea mai eficientă măsură de reducere a costurilor, în special prin anveloparea cu polistiren de 10 centimetri, metodă care poate diminua consumul de energie cu până la jumătate.

Acesta a precizat: „Cea mai bună investiție pe care am identificat-o, pentru a scădea factura, este renovarea. Prin anveloparea blocurilor cu polistiren de 10 cm, – măsură care a devenit deja standard la nivelul primăriilor, pentru anveloparea blocurilor- consumul de energie scade la jumătate”.

În paralel, România dispune de 6 miliarde de euro alocați prin Fondul Social pentru Climă, bani care vor finanța sprijinul pentru gospodăriile vulnerabile și dezvoltarea unei infrastructuri de transport mai puțin poluante.