B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Inflația rămâne la 9,8%, în noiembrie. Românii, doborâți de prețuri. Energia și alimentele, cele mai mari scumpiri

Inflația rămâne la 9,8%, în noiembrie. Românii, doborâți de prețuri. Energia și alimentele, cele mai mari scumpiri

Adrian A
12 dec. 2025, 10:30
Inflația rămâne la 9,8%, în noiembrie. Românii, doborâți de prețuri. Energia și alimentele, cele mai mari scumpiri
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Creșteri semnificative de prețuri la servicii și mărfuri nealimentare
  2. Alimentele cu cele mai mari scumpiri
  3. Servicii cu creșteri importante de prețuri
  4. Prognoza Băncii Naționale a României

Rata anuală a inflației din România a rămas la 9,8% pentru a doua lună consecutiv, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. Această stagnare vine după o perioadă de creștere constantă a costurilor, afectând în special serviciile și mărfurile nealimentare.

Creșteri semnificative de prețuri la servicii și mărfuri nealimentare

În noiembrie 2025, cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate la servicii, cu o majorare de 10,99% comparativ cu anul precedent. Prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 10,73%, în timp ce mărfurile alimentare au înregistrat o creștere de 7,64%.

Aceste creșteri sunt în mare parte atribuite eliminării unor scheme de sprijin și a fluctuațiilor de pe piața internațională.

Alimentele cu cele mai mari scumpiri

Pâinea a înregistrat o creștere de preț de 98%, un salt semnificativ care reflectă creșterea costurilor de producție și a prețurilor la materii prime.

Cafeaua a crescut cu 20,5%, iar fructele proaspete cu 15,1%, influențate de condițiile climatice și de cererea crescută.

Alte produse alimentare, precum laptele, uleiul și peștele proaspăt, au avut majorări între 7% și 9,2%.

În privința mărfurilor nealimentare, scumpiri notabile au fost înregistrate la cărți, detergenți și combustibili, care au crescut cu 10%, 9,6%, respectiv 6%.

Servicii cu creșteri importante de prețuri

La categoria servicii, cele mai mari creșteri au fost observate la biletele CFR, cu o majorare de 18,59%. Aceste creșteri sunt parțial cauzate de investițiile în infrastructură și de creșterea costurilor operaționale. Reparațiile auto și serviciile de apă, canal, salubritate au înregistrat, de asemenea, creșteri semnificative, de 16% și 14% respectiv.

Energia electrică a cunoscut o creștere semnificativă de 62,36%, după eliminarea schemei de sprijin pentru plafonarea prețurilor energiei electrice.

Prognoza Băncii Naționale a României

Banca Națională a României a revizuit prognoza de inflație pentru finalul anului 2025 la 9,6%, de la 8,8% anterior. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat că „inflația rămâne o provocare majoră, dar ne așteptăm ca măsurile de politică monetară să înceapă să aibă efecte vizibile în 2026”. BNR anticipează o scădere a inflației la 3,7% până la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară.

Tags:
Citește și...
Scumpiri la combustibili și gaz metan începând cu 2028. Cum va influența piața carbonului facturile românilor
Economic
Scumpiri la combustibili și gaz metan începând cu 2028. Cum va influența piața carbonului facturile românilor
Impozitele pe locuințe cresc enorm, începând de la 1 ianuarie 2026. Află cât vei plăti în plus, potrivit unui calcul
Economic
Impozitele pe locuințe cresc enorm, începând de la 1 ianuarie 2026. Află cât vei plăti în plus, potrivit unui calcul
Guvernul face bani pe sănătatea românilor. Tăierea indemnizației de concediu medical lovește în angajați și angajatori (Analiză)
Economic
Guvernul face bani pe sănătatea românilor. Tăierea indemnizației de concediu medical lovește în angajați și angajatori (Analiză)
Românii folosesc masiv cardurile de credit în decembrie. Ce riscuri ascund cumpărăturile de Sărbători
Economic
Românii folosesc masiv cardurile de credit în decembrie. Ce riscuri ascund cumpărăturile de Sărbători
BNR semnalează riscuri majore pentru economie. Cum influențează tensiunile globale stabilitatea financiară internă
Economic
BNR semnalează riscuri majore pentru economie. Cum influențează tensiunile globale stabilitatea financiară internă
Sectoarele economice în care se fac cele mai multe angajări în 2026. Ce arată un studiu în rândul antreprenorilor
Economic
Sectoarele economice în care se fac cele mai multe angajări în 2026. Ce arată un studiu în rândul antreprenorilor
Atenție, români! Ce produse se vor scumpi de la 1 ianuarie 2026
Economic
Atenție, români! Ce produse se vor scumpi de la 1 ianuarie 2026
Veniturile românilor au crescut cu 134% față de acum două decenii. E cel mai spectaculos salt din UE
Economic
Veniturile românilor au crescut cu 134% față de acum două decenii. E cel mai spectaculos salt din UE
Anul 2026 începe cu semnale pozitive pentru împrumuturile ipotecare. Cum vor evolua ratele și refinanțările
Economic
Anul 2026 începe cu semnale pozitive pentru împrumuturile ipotecare. Cum vor evolua ratele și refinanțările
Românii, indignați de cât a ajuns să coste un cofraj cu ouă în supermarket: „Ce e în neregulă cu țara asta?”
Economic
Românii, indignați de cât a ajuns să coste un cofraj cu ouă în supermarket: „Ce e în neregulă cu țara asta?”
Ultima oră
12:45 - Premieră medicală la Bacău. Tumoră gigant extirpată unui copil prin procedură laparoscopică
12:28 - Ilie Bolojan a rezolvat problema din justiție. Face un grup de lucru să vadă ce nu funcționează (VIDEO)
12:17 - Radu Marinescu, interesat de dezbaterea problemelor Justiției la Cotroceni: „Dacă voi fi invitat voi participa” (VIDEO)
11:47 - Sărbătorile de Crăciun în cel mai frumos decor al Capitalei! Târgul Metropolitan al Iernii a prins viață în Parcul Circului
11:45 - Bursele școlare ar putea crește semnificativ în Sectorul 2. Ce schimbări propune noul proiect de hotărâre
11:31 - Judecătorii cer verificarea cazurilor din documentarul Recorder. Secția pentru judecători a CSM a sesizat Inspecția Judiciară
11:04 - Elisabeta Lipă reacționează la raportul Curții de Conturi privind premierile ilegale de la Federația Română de Canotaj. „Îmi vine să plâng”
10:59 - Scumpiri la combustibili și gaz metan începând cu 2028. Cum va influența piața carbonului facturile românilor
10:47 - Ministrul Justiției recomandă instanțelor mai multă transparență. Cum apreciază conferința de presă a Curții de Apel București
10:19 - Seism în Vrancea la primele ore ale dimineții. Ce arată datele oficiale despre activitatea tectonică din România