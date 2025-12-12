Inflația rămâne la 9,8%, în noiembrie. Românii, doborâți de prețuri. Energia și alimentele, cele mai mari scumpiri

Rata anuală a inflației din România a rămas la 9,8% pentru a doua lună consecutiv, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. Această stagnare vine după o perioadă de creștere constantă a costurilor, afectând în special serviciile și mărfurile nealimentare.
În noiembrie 2025, cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate la servicii, cu o majorare de 10,99% comparativ cu anul precedent. Prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 10,73%, în timp ce mărfurile alimentare au înregistrat o creștere de 7,64%.
Aceste creșteri sunt în mare parte atribuite eliminării unor scheme de sprijin și a fluctuațiilor de pe piața internațională.
Pâinea a înregistrat o creștere de preț de 98%, un salt semnificativ care reflectă creșterea costurilor de producție și a prețurilor la materii prime.
Cafeaua a crescut cu 20,5%, iar fructele proaspete cu 15,1%, influențate de condițiile climatice și de cererea crescută.
Alte produse alimentare, precum laptele, uleiul și peștele proaspăt, au avut majorări între 7% și 9,2%.
În privința mărfurilor nealimentare, scumpiri notabile au fost înregistrate la cărți, detergenți și combustibili, care au crescut cu 10%, 9,6%, respectiv 6%.
La categoria servicii, cele mai mari creșteri au fost observate la biletele CFR, cu o majorare de 18,59%. Aceste creșteri sunt parțial cauzate de investițiile în infrastructură și de creșterea costurilor operaționale. Reparațiile auto și serviciile de apă, canal, salubritate au înregistrat, de asemenea, creșteri semnificative, de 16% și 14% respectiv.
Energia electrică a cunoscut o creștere semnificativă de 62,36%, după eliminarea schemei de sprijin pentru plafonarea prețurilor energiei electrice.
Banca Națională a României a revizuit prognoza de inflație pentru finalul anului 2025 la 9,6%, de la 8,8% anterior. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat că „inflația rămâne o provocare majoră, dar ne așteptăm ca măsurile de politică monetară să înceapă să aibă efecte vizibile în 2026”. BNR anticipează o scădere a inflației la 3,7% până la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară.