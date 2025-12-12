Inflația rămâne la 9,8%, în noiembrie. Românii, doborâți de prețuri. Energia și alimentele, cele mai mari scumpiri

Rata anuală a inflației din România a rămas la 9,8% pentru a doua lună consecutiv, conform datelor furnizate de . Această stagnare vine după o perioadă de creștere constantă a costurilor, afectând în special serviciile și mărfurile nealimentare.

Creșteri semnificative de prețuri la servicii și mărfuri nealimentare

În noiembrie 2025, cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate la servicii, cu o majorare de 10,99% comparativ cu anul precedent. Prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 10,73%, în timp ce mărfurile alimentare au înregistrat o creștere de 7,64%.

Aceste creșteri sunt în mare parte atribuite eliminării unor scheme de sprijin și a fluctuațiilor de pe piața internațională.

Alimentele cu cele mai mari scumpiri

Pâinea a înregistrat o creștere de preț de 98%, un salt semnificativ care reflectă creșterea costurilor de producție și a prețurilor la materii prime.

Cafeaua a crescut cu 20,5%, iar fructele proaspete cu 15,1%, influențate de condițiile climatice și de cererea crescută.

Alte produse alimentare, precum laptele, uleiul și peștele proaspăt, au avut majorări între 7% și 9,2%.

În privința mărfurilor nealimentare, scumpiri notabile au fost înregistrate la cărți, detergenți și combustibili, care au crescut cu 10%, 9,6%, respectiv 6%.

Servicii cu creșteri importante de prețuri

La categoria servicii, cele mai mari creșteri au fost observate la biletele CFR, cu o majorare de 18,59%. Aceste creșteri sunt parțial cauzate de investițiile în infrastructură și de creșterea costurilor operaționale. Reparațiile auto și serviciile de apă, canal, salubritate au înregistrat, de asemenea, creșteri semnificative, de 16% și 14% respectiv.

Energia electrică a cunoscut o creștere semnificativă de 62,36%, după eliminarea schemei de sprijin pentru plafonarea prețurilor energiei electrice.

Prognoza Băncii Naționale a României

a revizuit prognoza de inflație pentru finalul anului 2025 la 9,6%, de la 8,8% anterior. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat că „inflația rămâne o provocare majoră, dar ne așteptăm ca măsurile de politică monetară să înceapă să aibă efecte vizibile în 2026”. BNR anticipează o scădere a inflației la 3,7% până la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară.