Un nou raport Humane World for Animals Europe dezvăluie rezultate îngrijorătoare privind standardele de bunăstare a animalelor pe piața din România, în ciuda cererii tot mai mari din partea consumatorilor și a progreselor evidente înregistrate de alte state membre UE.

București (21 ianuarie 2026) – Humane World for Animals Europe (denumită anterior Humane Society International Europe) a lansat , al treilea raport anual consecutiv care evaluează politicile și progresele privind bunăstarea puilor crescuți pentru carne în rândul marilor companii de fast-food din România, alături de șase alte țări europene (Franța, Suedia, Danemarca, Cehia, Italia și Polonia). În timp ce scorul mediu al țărilor europene pentru bunăstarea păsărilor a crescut la 26% în 2025, față de 22% în 2024, rezultatele din România înregistrează o scădere îngrijorătoare. Scorul mediu al industriei a scăzut la 11% în 2025, de la 17% în 2023, ceea ce face ca România să fie piața cu cel mai mic scor.

Raportul evidențiază o ruptură între promisiunile companiilor, așteptările consumatorilor și realitatea crudă cu care se confruntă milioane de păsări din industria alimentară.

Rezultatele arată că lanțurile de fast-food trebuie să adopte de urgență standarde crescute de bunăstare pentru păsările din lanțurile lor de aprovizionare, având în vedere magnitudinea industriei: în 2024, 6,7 miliarde de pui au fost sacrificați pentru carne în Uniunea Europeană, cu 320 de milioane provenind din România, conform datelor furnizate de , 2025.

Aproape 90% dintre puii crescuți pentru carne în Uniunea Europeană provin din sisteme intensive de interior, în care zeci de mii de păsări sunt înghesuite în hale suprapopulate. În plus, sunt selectate rase care cresc atât de repede încât suferă frecvent de afecțiuni ale membrelor și dificultăți de mers. Aceste păsări, cunoscute în industrie sub numele de “pui broiler”, sunt cele mai numeroase animale de fermă din lume. Cu toate acestea, legislația învechită încă permite creșterea lor în aceste sisteme de producție, unde duc o viață de suferință din cauza ritmului de creștere rapid și nesănătos, a suprapopulării, a mediilor lipsite de stimuli și a metodelor de sacrificare inumane.

Pentru a aborda aceste probleme sistemice, raportul The Pecking Order se bazează pe criteriile științifice ale Angajamentului European pentru Pui (European Chicken Commitment), agreate de 38 de organizații pentru bunăstarea animalelor din întreaga lume. Aceste criterii stabilesc standardele minime care pot răspunde celor mai urgente probleme de bunăstare în producția de pui crescuți pentru consum. Clasamentul din raport este calculat în baza angajamentelor publice ale companiilor și a modului în care acestea urmăresc și raportează progresul față de public.

Ediția din 2025 a analizat 12 mari active în țara noastră, iar rezultatele cheie relevă o diferență între angajamentele globale pentru bunăstarea animalelor din partea companiei-mamă și implementarea locală. Din nou, IKEA conduce clasamentul datorită angajamentului său clar față de ECC, dar și a faptului că a publicat un plan de parcurs și termene limită. Însă IKEA nu este transparentă în ceea ce privește progresul în implementare. Urmează Pizza Hut care are un angajament față de ECC, dar nu prezintă un raport privind implementarea promisiunilor. Pe locul trei este Subway: politica sa ECC este doar parțial aliniată, după renunțarea la termenul limită din 2026. Kentucky Fried Chicken are o politică proprie care nu îndeplinește standardele de bază ale ECC și compania nu raportează nimic în privința progreselor. Celelalte branduri internaționale și naționale (Burger King, Domino’s Pizza, McDonald’s, Popeyes, Starbucks, 5 to go, Salad Box și Spartan) au scoruri între 0% și 1%, pentru că nu au niciun angajament pentru bunăstarea puilor crescuți pentru carne.

„Animalele sunt cele care plătesc prețul pentru bunăstarea precară din industria alimentară, atunci când sunt crescute în hale fără lumină naturală și îngrășate rapid astfel încât abia pot merge. Bunăstarea animală este un indicator important al unei afaceri responsabile și reziliente. Este dezamăgitor că pentru al treilea an la rând, raportul The Pecking Order arată o imagine îngrijorătoare a României: deși consumatorii cer condiții mai bune pentru animale, lanțurile de fast-food nu iau nicio măsură. Este momentul ca aceste companii să își asume responsabilitatea și să adere la standardele European Chicken Commitment. Noi, Humane World for Animals, invităm companiile din industria alimentară să ne contacteze, să lucrăm împreună pentru creșterea standardelor de bunăstare animală în lanțurile lor de aprovizionare”, a declarat Andreea Roseti, director de țară pentru Humane World for Animals în România.

Creșterea intensivă a puilor nu provoacă doar suferința animalelor, ci este și o chestiune de sănătate publică. Utilizarea abuzivă și excesivă a antibioticelor pentru a stimula creșterea și a preveni îmbolnăvirea a contribuit la apariția bacteriilor rezistente la antibiotice, afectând astfel bunăstarea animalelor și sănătatea oamenilor. Angajamentul European pentru Pui (ECC) promovează trecerea la rase de pui cu creștere lentă, mai sănătoase, cu o imunitate crescută și care necesită mai puține tratamente. Angajamentul presupune, de asemenea, reducerea densității de stoc, măsură dovedită pentru creșterea nivelului de bunăstare pentru animale, dar și o nevoie scăzută de antibiotice.

Raportul The Pecking Order este un instrument pentru progres, pentru că oferă acțiuni concrete pe care lanțurile de fast-food, fermierii și legiuitorii le pot face, pentru a-și asuma responsabilitatea și a produce o schimbare.

Note pentru editori:

Ediția europeană din 2025 The Pecking Order este un proiect al World Animal Protection, împreună cu Humane World for Animals, Essere Animali și Obranci Zvirat. Peste 81 de companii au fost evaluate în 2025 în piețele din Cehia, Danemarca, Franța, Italia, Polonia, România și Suedia.

The Pecking Order evaluează industria de fast-food din 2019. În 2025, au fost analizate șapte piețe europene, iar România și Polonia au fost incluse pentru a treia oară.

La nivel european se înregistrează o creștere în scorurile obținute. Media europeană a crescut la 26% în 2025, de la 22% în 2024. Lanțurile de fast-food din Franța și Suedia conduc cu 42%, respectiv 40%. Polonia și România înregistrează cele mai mici scoruri, de 16% respectiv 11%, indicând nevoia de acțiune pentru bunăstarea păsărilor.

Toate edițiile raportului pot fi accesate la

Misiunea Humane World for Animals

Humane World for Animals lucrează în toată lumea pentru a convinge corporațiile, instituțiile financiare, companiile din industria alimentară, guvernele și fermierii să elimine cele mai rele practici ale agriculturii industriale care supun un număr enorm de animale la o suferință de lungă durată.

Deși munca noastră este globală, avem echipe pentru bunăstarea animalelor de fermă în Australia, Brazilia, Canada, Chile, Uniunea Europeană, India, Malaezia, Mexic, Africa de Sud, Thailanda, Regatul Unit, Statele Unite și Vietnam. De asemenea, promovăm tranziția către un sistem alimentar global mai axat pe plante și prietenos cu mediul, oferind resurse și instruire instituțiilor care servesc milioane de mese zilnic și pledând pentru schimbarea politicilor la nivel național și internațional.

Despre Humane World for Animals

Împreună, abordăm cauzele profunde ale cruzimii asupra animalelor și ale suferinței acestora pentru a realiza schimbări pe termen lung. Cu milioane de susținători și activități desfășurate în peste 50 de țări, Humane World for Animals – denumită anterior Humane Society International – adresează cele mai adânc înrădăcinate forme de cruzime față de animale și suferința acestora.

Fiind una dintre cele mai puternice voci în domeniul protecției animalelor, ne dorim să punem capăt celor mai crude practici, să ajutăm animalele aflate în situații de criză și să construim o mișcare de protecție a animalelor mai puternică. Facem totul cu empatie și deschidere, pentru un impact global și transformarea în realitate a viziunii din spatele numelui nostru: o lume mai umană.