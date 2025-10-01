B1 Inregistrari!
Ginerele lui Trump intermediază o mega-afacere. Producătorul de jocuri Electronic Arts va fi vândut pentru 55 miliarde de dolari

Ginerele lui Trump intermediază o mega-afacere. Producătorul de jocuri Electronic Arts va fi vândut pentru 55 miliarde de dolari

Adrian Teampău
01 oct. 2025, 12:49
Ginerele lui Trump intermediază o mega-afacere. Producătorul de jocuri Electronic Arts va fi vândut pentru 55 miliarde de dolari
Jared Kushner si Ivanka Trump Sursa foto: Hepta/ Zuma Press / Ron Sachs - Cnp For Ny Post
Cuprins
  1. Jared Kushner pregătește o mega-afacere
  2. Ginerele lui Trump va prelua 5% din EA
  3. Obiectivele urmărite de Jared Kushner

Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, intermediază o afacere de 55 de miliarde de dolari, considerată cea mai mare din istoria Wall Street. Este vorba despre vânzarea producătorului de jocuri video, Electronic Arts.

Jared Kushner pregătește o mega-afacere

Producătorul de jocuri Electronic Arts, din California va fi preluată de un fond de investiții din Arabia Saudită și Egor Durban, care conduce grupul Silver Lake. Afacerea este intermediată de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, iar prețul achiziției este de 55 de miliarde de dolari. Dacă se va face, va fi cea mai mare achiziție din istoria Wall Street.

Potrivit Financial Times, ginerele lui Trump s-a folosit de legăturile cu Arabia Saudită pentru a intermedia achiziția. Jared Kushner a început să schițeze această achiziție la începutul anului, împreună cu Durban, care conduce grupul de capital privat axat pe tehnologie. Ei au abordat conducerea EA cu o ofertă fermă, în urmă cu aproximativ o lună. Consiliul de administrație al EA a intervenit pentru a obține cel mai mare preț posibil.

Cei 55 de miliarde de dolari vor fi folosiți pentru achiziția de acțiuni în valoare de 36 de miliarde de dolari și pentru achitarea datoriilor companiei, de 20 de miliarde de dolari, către JPMorgan.

Tranzacția l-a adus pe Jared Kushner în centrul atenției de pe Wall Street, fiind considerat o figură cheie a acestei afacerii. Preluarea EA va consolida o axă financiară între anturajul lui Donald Trump și Arabia Saudită.

Ginerele lui Trump va prelua 5% din EA

Firma de investiții condusă de Jared Kushner va deține, după finalizarea achiziției, aproximativ 5% din producătorul Electronic Arts, au declarat persoane apropiate tranzacției. Fondul Public de Investiții (PIF) din Arabia Saudită va deveni acționarul majoritar al producătorului de jocuri, urmat de Silver Lake, care va fi un acționar minoritar important. De altfel, grupul Silver Lake urmărea preluarea EA de mai bine de un deceniu.

Jared Kushner a valorificat, pentru această tranzacție, relațiile foarte bune pe care le are cu Arabia Saudită. El a fost trimis de rang înalt în timpul primului mandat al lui Donald Trump, în zonă.

Turqi Alnowaiser, viceguvernatorul PIF, a condus negocierile pentru fond. Conducerea Electronic Arts a făcut, de asemenea, mai multe călătorii în regat pe măsură ce tranzacția a progresat. Preluarea a avut sprijinul prințului moștenitor al regatului, Mohammed bin Salman, și al lui Jamie Dimon de la JPMorgan, cel mai important bancher al Americii.

„Kushner are o relație personală și legături strânse cu Arabia Saudită. Se simte foarte confortabil operând în Orientul Mijlociu. Acest lucru a creat o bază de încredere”, a declarat o persoană la curent cu discuțiile.

Obiectivele urmărite de Jared Kushner

Achiziția reprezintă un pariu îndrăzneț al potențialilor cumpărători. Grupul condus de Jared Kushner mizează pe inteligența artificială care va duce la un boom în industria de jocuri și ce a de divertisment, fapt ce va reduce costurile cu producția de jocuri.

Consorțiul intenționează să investească bani suplimentari în EA sau să se împrumute pentru a finanța alte achiziții unor companii de jocuri folosind acțiunile private ale EA. Dacă tranzacția eșuează, însă, consorțiul va datora producătorului de jocuri o taxă de reziliere de 1 miliard de dolari.

Grupul de cumpărători va plăti 210 dolari pe acțiune, o primă de 25% față de prețul acțiunilor EA din ziua precedentă listei la bursă. Îl vor păstra pe Andrew Wilson, CEO-ul EA, căruia Durban i-a atribuit luni meritul creșterii substanțiale a profiturilor.

