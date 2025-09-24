B1 Inregistrari!
Jimmy Kimmel, imediat cum a revenit pe micile ecrane: „Nu a fost niciodată intenția mea să fac glume despre uciderea unui tânăr”. Cum a reacționat Donald Trump

Elena Boruz
24 sept. 2025, 10:36
Jimmy Kimmel, imediat cum a revenit pe micile ecrane: „Nu a fost niciodată intenția mea să fac glume despre uciderea unui tânăr”. Cum a reacționat Donald Trump
Foto: Captură YT/Jimmy Kimmel Live
Cuprins
  1. Ce a spus Kimmel la revenirea pe post
  2. Cum a reacționat administrația Trump
  3. Kimmel: „Președintele vrea ca noi să fim concediați”
  4. Ce urmează pentru „Jimmy Kimmel Live!”

Jimmy Kimmel s-a întors marți seară pe platoul emisiunii sale „Jimmy Kimmel Live!”, după ce ABC a suspendat programul săptămâna trecută, în urma presiunilor venite din partea oficialilor administrației Trump. Decizia a stârnit o dezbatere națională aprinsă despre libertatea de exprimare și a provocat reacții dure din partea industriei de divertisment și a opiniei publice.

Suspendarea a venit după monologul din 15 septembrie, în care Kimmel a comentat uciderea activistului conservator Charlie Kirk, afirmând că „gașca Maga (încearcă) disperată să prezinte acest tânăr, care l-a ucis pe Charlie Kirk, ca fiind altceva decât unul de-al lor și face tot posibilul să obțină puncte politice din asta”.

Sub presiunea protestelor venite din partea dreptei politice, Disney, compania-mamă a ABC, a decis suspendarea emisiunii pe termen nelimitat. Reacțiile nu au întârziat: vedete de la Hollywood, sindicate, jurnaliști și chiar politicieni republicani, precum Ted Cruz au criticat decizia. În cele din urmă, compania a cedat și a permis reluarea show-ului.

Ce a spus Kimmel la revenirea pe post

În primul său monolog după suspendare, Jimmy Kimmel a transmis un mesaj ferm despre libertatea de exprimare.

Această emisiune nu este importantă. Ceea ce este important este că trăim într-o țară care ne permite să avem o emisiune ca aceasta”, spus Jimmy Kimmel, conform The Guardian.

El a ținut să le mulțumească nu doar fanilor săi, ci și celor care nu îi împărtășesc opiniile.
Și, mai presus de toate, vreau să le mulțumesc celor care nu susțin emisiunea mea și nici ceea ce cred eu, dar care susțin dreptul meu de a-mi exprima aceste convingeri oricum”, a adăugat Kimmel.

Kimmel a explicat și intenția din spatele comentariilor controversate. Acesta a subliniat că nu și-a dorit niciodată să glumească pe seama tragicului eveniment, în care activistul Charlie Kirk și-a pierdut viața.
Vreau să clarific ceva, pentru că este important pentru mine, ca om: nu a fost niciodată intenția mea să fac glume despre uciderea unui tânăr. Nu cred că există nimic amuzant în asta. Și nici nu am intenționat să dau vina pe un grup anume pentru acțiunile unui individ care, evident, era profund tulburat. De fapt, acesta a fost opusul mesajului pe care am vrut să-l transmit”, a mai spus comediantul.

Cum a reacționat administrația Trump

Comentariile lui Kimmel au generat un val de furie în rândul susținătorilor președintelui Trump și al oficialilor. Brendan Carr, președintele Comisiei Federale de Comunicații (FCC), numit de Trump, a amenințat ABC cu pierderea licențelor dacă Disney nu „lua măsuri” împotriva prezentatorului.

În plus, două mari grupuri media, Nexstar și Sinclair, au refuzat difuzarea emisiunii, accentuând presiunea asupra rețelei. Sub această presiune, Disney a decis suspendarea producției. Donald Trump însuși a atacat decizia de a-l readuce pe Kimmel pe post.
Nu-mi vine să cred că ABC Fake News i-a dat din nou jobul lui Jimmy Kimmel. Casa Albă fusese informată că emisiunea a fost anulată!”, a scris Trump pe rețeaua Truth Social.

Kimmel: „Președintele vrea ca noi să fim concediați”

În monologul său, Kimmel a răspuns criticilor și l-a acuzat pe Trump că a încercat să îl „anuleze”.
Președintele Statelor Unite a spus foarte clar că vrea ca eu și sutele de oameni care lucrăm aici să fim concediați. Liderul nostru se bucură când americanii își pierd locurile de muncă doar pentru că nu poate suporta o glumă. Un lucru pe care l-am învățat de la Lenny Bruce, George Carlin și Howard Stern este că o amenințare guvernamentală de a reduce la tăcere un comediant pe care președintele nu-l place este anti-americană”, a explicat Jimmy.

Ce urmează pentru „Jimmy Kimmel Live!”

Deși emisiunea a revenit pe ABC, nu toate posturile afiliate difuzează show-ul. Sinclair și Nexstar au anunțat că vor continua să îl blocheze până când Kimmel își va cere scuze familiei Kirk și va face o donație organizației conservatoare Turning Point USA.

În prezent, aproape un sfert dintre posturile afiliate ABC nu difuzează „Jimmy Kimmel Live!”, însă emisiunea poate fi urmărită online și pe platformele Hulu și Disney+.

Controversa din jurul cazului a transformat un talk-show de seară într-un simbol al luptei pentru libertatea de exprimare în Statele Unite. După cum a spus Kimmel, „a reduce la tăcere un comediant, doar pentru că președintele nu îl place, este profund anti-american”, o declarație care pare să fi aprins una dintre cele mai mari dezbateri despre libertatea de exprimare din ultimii ani.

