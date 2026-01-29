B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Curtea de Apel București decide astăzi soarta sutelor de angajați ANRE.

Flavia Codreanu
29 ian. 2026, 10:28
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. De ce au dat în judecată instituția angajații de la ANRE
  2. Revolta se extinde și la alte instituții ale statului
  3. Ce urmează dacă Curtea de Apel București le dă dreptate angajaților

 Curtea de Apel București este așteptată să dea astăzi o soluție în dosarul angajaților ANRE. Peste o sută de salariați au cerut suspendarea măsurilor de reorganizare și a reducerilor de cheltuieli. Aceste schimbări au fost aprobate la finalul anului trecut în cadrul reformei propuse de Guvernul Bolojan. Angajații se tem de concedieri și de scăderea veniturilor, așa că au ales  dea în judecată pentru a bloca procesul.

De ce au dat în judecată instituția angajații de la ANRE

Oamenii cer suspendarea ordinelor prin care se stabilește noua structură a instituției. Aceștia consideră că actele administrative emise în decembrie le încalcă drepturile salariale. Dosarul a fost înregistrat la începutul lunii ianuarie și vizează direct deciziile conducerii ANRE. Dacă judecătorii le dau dreptate, întreaga procedură de reorganizare va fi oprită până la o decizie definitivă. Miza este uriașă, deoarece măsura ar putea bloca planurile de austeritate ale Guvernului.

Revolta se extinde și la alte instituții ale statului

ANRE nu este singura autoritate unde salariații au mers la Curtea de Apel București. Peste 150 de angajați de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au depus o cerere similară pentru a bloca tăierile de salarii. Judecătorii vor analiza dosarul lor pe data de 3 februarie. Totodată, un caz asemănător a avut loc deja la ANCOM. Acolo, peste 330 de angajați au câștigat prima bătălie în instanță la finalul anului 2025. În acel caz, judecătorii au suspendat concedierile și au blocat aplicarea noii reforme.

Ce urmează dacă Curtea de Apel București le dă dreptate angajaților

Dacă magistrații decid suspendarea, toate preavizele și deciziile de concediere vor fi înghețate imediat. O astfel de hotărâre este executorie, ceea ce înseamnă că trebuie aplicată pe loc. Guvernul și conducerea ANRE pot face recurs, dar procesul de reorganizare rămâne blocat în acest timp. Succesul angajaților de la ANCOM le dă speranțe mari celor de la ANRE și ASF.

Reforma acestor instituții a început prin Legea 145/2025. Planul statului este să taie din cheltuieli și să elimine mai multe posturi. În aceste instituții, salariile sunt mult mai mari decât în restul sistemului public. Angajații nu vor să piardă acești bani, așa că au dat imediat statul în judecată, potrivit digi24

Tags:
