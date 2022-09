În plină criză energetică, UE se sabotează singură cu o politică radicală de zero emisii de CO2: „Am ajuns să depindem de blândețea iernii” / „Răul pe care l-au făcut un set de politici este colosal de mare”

Uniunea Europeană insistă în continuare cu reducerea emisiilor de CO2 prin interzicerea centralelor de energie electrică pe bază de cărbune, în ciuda iernii grele care se așterne la orizont și a dificultăților economice pe care le creează radicalul obiectiv de neutralitate climatică.

UE se sabotează singură cu politică radicală de zero emisii de CO2

Despre această situație au vorbit și jurnalistul Răzvan Dumitrescu, și deputatul Claudiu Năsui, care spune că „răul pe care l-au făcut un set de politici este colosal de mare”, transmite .

„Revenind la chestia cu energia, păi cei din Uniunea Europeană în continuare păstrează ideea asta de zero CO2. Când văd ce se întâmplă pe planetă, repet, e suficient ca în momentul acesta China să nu respecte treaba asta și degeaba are Europa zero CO2, că nu contează la nivel planetar. Cum e să îi lași pe ăia să crească economic pe energie ieftină și tu să te sabotezi economic? Sunt plătiți să saboteze Uniunea Europeană sau sunt proști făcuți grămadă?”, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

Fostul ministru Claudiu Năsui spune că „e posibil să fie și o combinație dintre cele două”.

„Nu exclud asta. Și să vă spun un lucru, este singura greșeală europeană. Europa are problema asta a energiei care se va vedea din ce în ce mai crâncen la iarnă, depinzând de ce iarnă va fi. Doamne ajută să fie o iarnă blândă. Am ajuns să depindem de blândețea iernii și după aia, cealaltă parte, abia au reușit să crească dobânda de la minus la 0%, asta în condițiile inflației care este chiar mai mare decât în România în unele țări din Uniunea Europeană.

Noi eșuăm întotdeauna mult mai bine, dar sunt și alții care eșuează mai puternic. Ideea este că da, probleme noastre se trag și din Europa, doar că soluțiile pe care le susținem noi sunt alea pentru România. Adică ce am putea face noi pentru că să știți că și dacă ar avea USR-ul 100% din parlamentul român și toți europarlamentarii, tot nu am putea”, a adăugat el.

Răzvan Dumitrescu a reliefat ridicolul situației.

„Vedem foarte clar în momentul de față cum Rusia, deși vinde cu 70% mai puțin gaz în Europa, a făcut profituri de două ori mai mari pentru că îl vinde mai scump. Cum Europa importă gaz lichefiat inclusiv din China și gazul lichefiat importat la prețuri astronomice din China provine din gazul rusesc. Deci despre ce vorbim?”, a explicat jurnalistul.

„Există lobby în lumea aceasta, există și în Parlamentul României, există și în Parlamentul European, și să știți că atunci când vine un grup de lobby la un politician, nu e pentru interesul general, e pentru o subvenție, pentru un contract sau pentru un privilegiu, haideți să blocăm, cărbunele e poluant, hidrocentralele…

Aici sunt niște instituții care ar trebui să-și facă treaba. Răul pe care l-au făcut un set de politici, care se va vedea din ce în ce mai rău în următoarele luni, este colosal de mare. Toate sursele de producție de energie electrică, mai puțin gazul rusesc, erau proaste. Pentru toate se găsea câte un cusur, inclusiv pentru eoliene. Gazul din Marea Neagră al nostru? Nu e bun nici ăla, că sunt vestigii romane la fundul apei”, a completat Claudiu Năsui.