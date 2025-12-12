România ar putea resimți influența unui vortex polar în România chiar înainte de Crăciun. Deși fenomenele severe vin de obicei cu temperaturi extrem de scăzute, vânt puternic și ninsori considerabile, specialiștii ANM atrag atenția că situația este mai nuanțată decât pare.

Vortex polar în România. Ce arată cele mai recente estimări ale ANM

, directorul , a explicat în cadrul emisiunii Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, evoluția probabilă a vremii pentru perioada 15 decembrie 2025 – 12 ianuarie 2026:

“Conform estimărilor actualizate în această dimineață de Administrația Națională de Metrologie și vorbim aici de evaluarea abaterilor termice și pluviometrice față de normalul datei din calendar pentru intervalul 15 decembrie 2025 -12 ianuarie 2026, vorbim de o probabilitate ridicată ca cel puțin pentru următoarele două săptămâni, și mă refer aici, în mod deosebit, la intervalele 15-22 decembrie, 22 decembrie-29 decembrie, să contăm pe un regim de temperaturi mai ridicat decât în mod obișnuit.

Cele mai mari abateri fiind de așteptat în săptămâna 15-22, vorbim de abateri pozitive, 2,5 până la 4 grade Celsius în întreaga țară, pentru ca cea de a doua săptămână să înregistreze pe carta abaterilor pozitive între 1 până la 2 grade.”, a spus Mateescu.

Vortex polar în România. Ce se întâmplă după 29 decembrie

Potrivit ANM, valorile termice ar urma să revină spre normalul perioadei abia după 29 decembrie, însă, până atunci, ne așteaptă o vreme neobișnuit de caldă. Pe lângă temperaturile ridicate, fenomene precum ceața, nebulozitatea persistentă, burnița și intensificările vântului, de până la 60 km/h în nordul Carpaților Orientali, vor rămâne prezente.

“După data de 29 decembrie, următoarele două săptămâni până în jurul datei de 12 ianuarie 2026, se menține semnalul conform căruia temperaturile se apropie de normalul datei din calendar. Până atunci, însă, pentru acest final de săptămână și săptămâna viitoare, contăm pe o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, mai ales în zonele deluroase, în regiunile extracarpatice, ecartul temperaturilor maxime cu mici variații de la o zi la alta, între 9 până la 14-15 grade Celsius.

Rămâne de interes și fenomenul de ceață, nebulozitatea stratiformă care va fi persistentă, nu în ultimul rând, posibile ploi locale, sub formă de burniță, iar în nordul Carpaților Orientali este posibil să consemnăm și precipitații mixte, asociate și cu intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 50-60 de km pe oră.

Minimele se apropie de valori negative, coboară sub pragul de îngheț, spre minus 8 grade în depresiuni, până la 4-5 grade pe litoral.”, a mai precizat Elena Mateescu.

Vom avea zăpadă de Crăciun?

Întrebată despre șansele de ninsoare în perioada Crăciunului, directorul ANM a spus:

“Este prematur să ne pronunțăm încă de pe acum pentru perioada sărbătorii Crăciunului. Așa cum menționam, datele la acest moment indică o probabilitate ca cel puțin în săptămâna următoare, inclusiv până în jurul datei de 29 decembrie, să vorbim de temperaturi în medie mai ridicate, dar cu siguranță aceste estimări actualizate prin ceea ce înseamnă prognozele pe termen mediu și scurt, astfel încât gradul de acuratețe al informațiilor să fie unul în concordanță cu evoluția contextului specific.”

Cum va fi vremea în weekend

Mateescu a precizat și prognoza pentru weeekendul care urmează:

“În mini-vacanță și la munte, chiar dacă temperaturile sunt ușor mai coborâte comparativ cu zonele mai joase de relief, aceasta nu înseamnă că nu putem să facem o deplasare în această mică vacanță. Temperaturi pe parcursul zilelor, între 4 până la 5 grade Celsius. În Capitală, vorbim la acest final de săptămână de maxime în jurul la 7-9 grade Celsius, temperaturi, pe parcursul nopților și dimineților, negative. Așa cum menționam, spre minus 5 grade Celsius, pe Valea Prahovei, în Capitală minus 2 până la 0 grade. Urmează primele nopți cu temperaturi negative. Pe măsură ce ceața se disipează, este posibilă scăderea regimului de temperaturi”.