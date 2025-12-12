Românii cer reforma legilor Justiției adoptate, la inițiativa lui fostului ministru al Justiției, Cătălin Predoiu, în anul 2022. În acest sens o petiție adresată președintelui și premierului a fost semnată de 130.000 de oameni.

Românii cer reforma Justiției

a fost declanșatorul unei ample mișcări de protest care vizează . Achitările pe bandă din ultimii ani, blocarea unor dosare de corupție celebre, eliberarea unor infractori dovediți, prin tot felul de proceduri speciale, a stârnit revolta cetățenilor. Românii cer reforma Justiției. Iar pentru aceasta fac apel la și la premierul Ilie Bolojan.

Aproape 130.000 de persoane au semnat, în 48 de ore de la lansare, până vineri o petiţie prin care solicită modificarea de urgenţă a Legilor Justiţiei. Documentul a fost lansat de Comunitatea Declic şi Funky Citizens, în urma anchetei Recorder. Reportajul dezvăluie existenţa unui grup de interese piramidal care ar controla sistemul judiciar românesc. Astfel sunt blocate dosare de corupție, iar magistrații integri sunt mutați sau sancționați.

Petiția vine în continuarea protestelor de stradă din ultimele zile. Semnatarii solicită președintelui și premierului să treacă de la declaraţii la fapte concrete. Oamenii vor inițierea unor reglementări care să modifice legile Justiţiei printr-o procedură transparentă şi onestă.

„Fiecare zi fără reformă înseamnă un nou dosar de corupţie închis, un alt cetăţean care îşi pierde accesul la justiţie, un alt magistrat onest persecutat. Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan trebuie să livreze ceea ce au promis: o luptă anticorupţie reală”, a declarat Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic.

Ce modificări cer semnatarii petiției

Autorii petiției au transmis care sunt modificările care ar ajuta sistemul de justiție să funcționeze mai bine și în folosul cetățenilor. Ei reclamă faptul că aceste legi au fost modificare pas cu pas, în interesul infractorilor și corupților. Astfel s-a ajuns în situația ăn care sistemul judiciar a ajuns o castă cu totul ruptă de restul societății. Iar politienii sunt responsabili pentru aceasta.

„Dacă legile au fost stricate pas cu pas, pot fi reparate la fel, dar doar dacă există voinţă. E timpul să schimbăm Legile Justiţiei şi să reconstruim ce s-a rupt. Cetăţenii văd. Şi nu vor mai accepta o justiţie făcută pentru o castă”, a spus şi Elena Calistru, preşedinta Funky Citizens.

Petiția „Vrem modificarea Legilor Justiţiei”, propune adoptarea următoarelor măsuri, printr-un program de reformă:

recuperarea independenţei judecătorilor;

oprirea practicii preşedinţilor de instanţe de a muta aleatoriu judecătorii între completuri şi secţii;

repartizarea aleatorie a dosarelor prin ECRIS, fără intervenţia şefilor;

numiri şi promovări doar pe criterii de competenţă, fără interviuri subiective;

preşedinţii instanţelor să nu mai facă parte din comisiile de promovare şi evaluare a judecătorilor;

limitarea atribuţiilor preşedinţilor de instanţe;

încetarea prelungirii delegărilor pe termen mai lung de 6 luni;

desfiinţarea imunităţii de facto a magistraţilor;

revenirea la competenţa parchetelor obişnuite pentru anchetarea magistraţilor;

desfiinţarea Serviciului de Anchete Speciale, care a făcut zero dosare şi care oferă impunitate magistraţilor;

DNA să ancheteze din nou faptele de corupţie ale judecătorilor şi procurorilor;

reducerea controlului CSM asupra magistraţilor;

limitarea atribuţiilor Consiliului Superior al Magistraturii;

detaşările să fie motivate şi transparente;

Inspecţia Judiciară să nu mai fie controlată de CSM.

Românii cer reforma și revocarea șefilor parchetelor

Un punct separat, cerut de semnatarii petiției este legat de revocarea actualilor șefi ai parchetelor, numiți de Cătălin Predoiu (PNL). Românii cer reforma sistemului de justiție, dar și înlăturarea celor care au adus-o aici.

Este vorba despre Marius Voineag, şeful , acuzat de imixtiune şi controlarea anchetelor anticorupţie și de procurorul general Alex Florenţa. Acesta din urmă este considerat complice la îngroparea marilor dosare.