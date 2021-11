Inflația scapă de sub control. Economiștii șefi din bănci avertizează că BNR ar putea crește dobânda de politică monetară până la 2%. ROBOR ar putea urca până la 3%

Într-un comunicat publicat de Eurostat, din octombrie, sunt prezente date îngrijorătoare referitor la rata și evoluția inflației anuale în România.

Conform statisticilor disponibile, rata anuală a inflației a crescut în Uniunea Europeană de la 3,2%, în luna august, până la 3,6%, în luna septembrie.

Pe 9 noiembrie, inflația scăpată de sub control va fi subiectul ședinței de politică monetară, iar această inflație ar putea crește rata dobânzilor, arată economica.net.

Adrian Codîrlaşu, vicepreşedinte al CFA şi AAFBR, consideră că inflația va crește spre 7% sau 8% până la finalul anului acesta, motivul principal fiind valul de scumpiri din domeniul energiei. Un principal motiv e că produsele din piață nu au apucat să înglobeze efectul acestor scumpiri din domeniul energiei.

„De aceea mă aştept ca BNR să crească la următoarea şedinţă de politică monetară dobânda cheie cu mai mult decât pasul folosit până acum, de 25 de puncte de bază”, a mai adăugat acesta.

În urma informațiilor furnizate, se prezintă că traiectoria dobânzii Lombard (dobânda pentru facilitatea de credit a băncilor de la BNR) va urca până la 2,5% „nu este exclus ca anul viitor să avem un ROBOR de 3%”. În același timp, băncile deja s-au pregătit pentru această creștere ROBOR a pieței. Rata ROBOR la 3 luni a încheiat săptămâna trecută cu 2,43%. În funcție de decizia BNR, s-ar putea să vedem o creștere a acestui indicator.

Ionuţ Dumitru, economistul şef al Raiffeisen Bank, este de părere că „putem spune că inflaţia a scăpat de sub control”.

„România a fost foarte conciliantă până de curând, dar a lansat un ciclu de înăsprire în octombrie cu o mișcare de 25 de puncte de bază. Ne așteptăm la o creștere de 50 de puncte de bază la următoarea întâlnire și 25 puncte de bază la fiecare dintre următoarele întâlniri, până când ajungem la 3,00%”, a declarat Radu Tătaru, economistul șef al ING Bank România.

După analizarea inflației din SUA, CEO-ul Twitter și Square, Jack Dorsey, vine cu previziuni negre pentru viitorul apropiat.

În cadrul unei postări pe Twitter, Jack Dorsey consideră că hiperinflația va lovi SUA, iar, mai apoi, toată planeta.

Postarea sa vine după un maxim istoric pe care prețurile l-au atins în ultimii 30 de ani, în Statele Unite, dar și cu o îngrijorare a acestuia, cum că problema ar fi mai gravă decât lasă analizele economice să se vadă.

Hyperinflation is going to change everything. It’s happening.

— jack⚡️ (@jack) October 23, 2021