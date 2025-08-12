B1 Inregistrari!
INS: Inflația a urcat la 7,84% în iulie, de la 5,7% în iunie. Scumpiri pe linie pentru bunuri și servicii

Traian Avarvarei
12 aug. 2025, 10:04
Rata anuală a inflației a urcat la 7,84% în iulie, de la 5,7% în iunie, arată datele publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS). Produsele alimentare s-au scumpit, în intervalul iulie 2024 – iulie 2025, cu 7,67%, serviciile cu 7,33%, iar mărfurile nealimentare cu 8,18%. În intervalul iunie – iulie 2025, preţurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 5,06%, cele ale mărfurilor alimentare cu 0,39%, iar cele ale serviciilor cu 1,01%.

  • Ce arată datele INS despre prețuri
  • Ce declarase premierul Bolojan despre prețuri și inflație

Ce arată datele INS despre prețuri

La alimente, cele mai mari creșteri s-au înregistrat, în ultimul an, la fructele proaspete (39,74%), urmate de fructe și conserve din fructe (27,92%) și citrice (17,32%).

Legumele și conservele de legume s-au scumpit cu aproape 16%. Pâinea e mai scumpă cu 6,43% față de iulie 2024, iar uleiul cu peste 10%. Cafeaua e și ea mai scumpă cu 13,05%.

Tot în intervalul iulie 2024 – iulie 2025, cele mai mari creșteri de prețuri la categoria servicii s-au înregistrat la călătoriile cu trenul, prețul biletelor CFR majorându-se de 16,92%.

Serviciile de igienă și cosmetică s-au scumpit cu 14,06%, serviciile poștale cu 12,15%, reparațiile auto cu 11,06%, iar asistența medicală cu 10,59%. Chiriile au crescut și ele în ultimul an cu 8,49%.

Dintre mărfurile nealimentare, cel mai mult s-a scumpit energia electrică (62,97%). Amintim că de la 1 iunie a expirat schema de compensare-plafonare a facturilor. Gazele și încălzirea centrală s-au scumpit în ultimul an cu 34,44%, iar energia termică cu 13,63%.

În intervalul iunie – iulie 2025, cele mai mari creşteri la mărfurile alimentare s-au înregistrat la cacao și cafea – plus de 1,19%. Restul alimentelor au consemnat majorări de până la 1%.

Serviciile aeriene s-au scumpit cu 7,58%, în rest creșterile sunt minore la capitolul servicii.

În cazul mărfurilor nealimentare, energia electrică s-a scumpit cu 61,57%, gazele cu 3,27%, iar combustibilii cu 0,15%.

Ce declarase premierul Bolojan despre prețuri și inflație

Duminică, premierul Ilie Bolojan (PNL) declarase că măsurile fiscale sunt dure, dar vor împiedica intrarea României „într-o formă sau alta” de incapacitate de plată.

„Un efect al creșterii TVA-ului va fi o creștere de prețuri, ceea ce indirect va alimenta ușor inflația. Deci foarte probabil, față de estimările, să spunem, de la începutul anului, că vom avea în a doua jumătate a acestui an o inflație ușor mai mare. Avem o realitate economică pe care nu o putem nega, care este o realitate de tip european. Am avut o încetinire a economiei europene și față de estimările cu care s-a construit bugetul la începutul anului, de 2,5%. Creșterea economică este mult mai redusă în prima jumătate a anului, deci această perioadă care urmează nu va fi cert o perioadă foarte bună.

Trebuie să discutăm asta, să le spunem exact asta oamenilor. Este o perioadă în care aceste corecții sunt absolut necesare, pentru că dacă nu le facem riscul ca România să intre într-o formă sau alta de incapacitate de plată este destul de mare”, a declarat Ilie Bolojan.

