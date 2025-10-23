B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Interzis la poprire pe sumele sub 3.000 de lei din conturi. Proiect legislativ pentru protecția a milioane de români

Interzis la poprire pe sumele sub 3.000 de lei din conturi. Proiect legislativ pentru protecția a milioane de români

Adrian Teampău
23 oct. 2025, 18:48
Interzis la poprire pe sumele sub 3.000 de lei din conturi. Proiect legislativ pentru protecția a milioane de români
Cuprins
  1. Proiect legislativ pentru protejarea românilor cu datorii
  2. Ce prevede proiectul de lege
  3. Proiectul legislativ este în dezbatere publică

Un proiect legislativ propune ca sumele mai mici de 3.000 de lei, din conturile bancare, să nu fie supuse popririi. Dacă va intra în vigoare, măsura va oferi protecție pentru numeroși români cu datorii.

Proiect legislativ pentru protejarea românilor cu datorii

Inițiativa legislativă propune ca sumele sub 3.000 de lei din conturi să nu mai poată fi supuse popririi. Acest proiect legislativ a fost depus la Senat și are drept scop protejarea românilor cu venituri mici. De asemenea, măsura urmărește reducerea practicilor agresive de recuperare ale IFN-urilor.

„Prezenta iniţiativă legislativă are în vedere protejarea minimului vital al persoanelor fizice, prin instituirea unui plafon minim protejat în conturile bancare care să nu poată fi indisponibilizat prin poprire. Totodată, prin reducerea eficienţei practicilor de recuperare agresivă, iniţiativa are potenţialul de a descuraja anumite practici comerciale ale unor IFN-uri, care se bazează pe confiscarea sumelor modeste din conturile debitorilor pentru a-şi recupera creanţele”, se arată în expunerea de motive care însoțește proiectul.

Potrivit sursei citate, Codul de procedură civilă permite poprirea totală a sumelor din conturile bancare. În acest context, mulți datornici, din rândul persoanelor vulnerabile, își pierd orice sursă de venit.

„În prezent, Codul de procedură civilă permite poprirea totală a sumelor aflate în conturile bancare, fără a garanta un minim necesar subzistenţei debitorului. Această situaţie a generat multiple cazuri de vulnerabilitate socială, în special în rândul familiilor cu venituri mici, care se confruntă cu imposibilitatea de a-şi asigura nevoile de bază”, se mai arată în expunerea de motive.

Ce prevede proiectul de lege

Proiectul legislativ prevede că sumele din conturile persoanelor fizice nu pot fi poprite, dacă soldul este mai mic sau egal cu 3.000 lei. Această sumă constituie plafonul minim destinat acoperirii nevoilor de bază ale unui cetățean.

Autorii actului normativ propun ca acest plafon să fie actualizat anual, prin ordin al ministrului Finanţelor. Actualizarea se va face în funcţie de rata de creştere a salariului minim brut.

Proiectul legislativ este în dezbatere publică

Proiectul de lege a fost depus la Senat și urmează să intre în dezbatere. Măsura propusă prin proiectul legislativ este destinată asigurării protecției pentru persoanele cu venituri mai mici de 3.000 de lei.

Din datele statistice aferente lunii septembrie, aproximativ 2,78 milioane de persoane au încasat o pensie sub 3.000 de lei. De asemenea, circa un milion de români sunt plătiți cu salariul minim pe economie. Acesta ajung la 2.574 de lei net (4.050 de lei brut), în acest an.

Dacă proiectul de lege va fi adoptat, sumele sub 3.000 de lei ar putea fi ferite de popriri și executări silite.

