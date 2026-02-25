B1 Inregistrari!
„Măcar îi faci de râs”. Ce spun doi primari despre „lista rușinii” pentru datornici. Cazurile la extreme din Oradea și Buzău

Mirela Ionela Achim
25 feb. 2026, 16:58
Primarii Constantin Toma și Florin Birta. Surse foto: paginile de Facebook ale celor doi
Cuprins
  1. Ce spun edilii despre suspendarea permisului pentru neplata amenzilor
  2. Ce spun primarii despre publicarea listelor cu datornici

Reforma administrației decisă de Guvernul Bolojan permite autorităților locale să publice numele datornicilor. De asemenea, neplata amenzilor de circulație va duce la suspendarea permisului auto. Măsurile sunt menite să crească gradul de colectare a taxelor, respectiv a amenzilor. Acestea au fost comentate de Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, și Florin Birta, primarul PNL Oradea. Dacă în Buzău sunt milioane de euro în amenzi neîncasate, la Oradea colectarea impozitelor e de 98%.

Ce spun edilii despre suspendarea permisului pentru neplata amenzilor

„La Buzău avem vreo şapte milioane de euro numai în amenzi la circulaţie, şi vă daţi seama, noi, anul trecut am strâns doar 1,5 milioane de euro din impozitele pe toate maşinile din municipiu Buzău şi aveam vreo şapte milioane de recuperat din amezi. Oamenii ăştia sunt un pericol public şi nu-şi plătesc nici amezile şi sper ca, prin treaba asta, să putem să recuperăm cât mai mulţi bani. Este o decizie bună”, a declarat Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, la Digi24.

Și Florin Birta, primarul PNL Oradea, a lăudat decizia: „Se întâmplă următorul lucru: gândiți-vă că la plata impozitelor în municipiul Oradea gradul de colectare anual al impozitelor este de 98%, cel puțin acesta a fost anul trecut. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că la impozite aveai posibilitatea, dacă o persoană nu-și plătește impozitul, să-i poprești conturile, să-l execuți, ca să poți să-ți recuperezi banii. La amenzile de circulație, fiind foarte mulți șoferi care probabil nu au în proprietate – absolut, nu știu – o locuință, o mașină și nu poți să le poprești sau să le execuți aceste bunuri, ei nu-și plăteau aceste amenzi. Atunci, această măsură prin care i se suspendă dreptul de circulație, i se suspendă permisul de conducere, cu siguranță va face ca acest grad de încasare a amenzilor să crească înspre 100% în toate primăriile din România, ceea ce va însemna bani la bugetul local pentru toți primarii din țara aceasta”.

Ce spun primarii despre publicarea listelor cu datornici

În schimb, Constantin Toma nu crede că publicarea listelor cu datornici va avea efect: „Dacă este lege, o respectăm. După părerea mea, nu cred că va rezolva problema, dar măcar îi faci de râs”.

Florin Birta crede, totuși, că măsura va ajuta: „Cu siguranță această listă publicată pe site-ul primăriilor îi va face pe cei care au bani, dar nu își plătesc datoriile, să vină să-și plătească aceste datorii la bugetul local”.

