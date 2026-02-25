BNR trage un semnal de alarmă! Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, avertizează că numărul pensionarilor speciali depășește 200.000 și că acest fenomen va forța milioane de români să muncească până la 70 de ani. Într-o analiză pentru , el atrage atenția că „pensiile speciale se apropie de 1% din PIB” și că „dacă nu rezolvăm această situație spinoasă, vom avea o falie dramatică în mijlocul societății”.

Care este cel mai mare privilegiu al pensiilor speciale

„După părerea mea, privilegiul cel mai mare și mai absurd al pensiilor speciale îl reprezintă . Nicio țară civilizată nu trimite la pensie oameni înainte de a împlini vârsta de 50 de ani, cu pensii care le permit un trai opulent, cel puțin o dată și jumătate mai îndelungat decât câți ani a muncit persoana în cauză”, a precizat Eugen Rădulescu.

BNR trage un semnal de alarmă! Ce riscuri sociale și economice există din cauza pensiilor speciale

Consilierul BNR explică că situația actuală creează fracturi sociale majore:

„Numărul pensionarilor speciali depășește 200 de mii, iar pensiile speciale se apropie la 1% din PIB. Nu mai este o joacă. Rezolvarea echilibrată a acestei situații ar avea nevoie de luciditate politică și, să spun o vorbă mare, bun simț.

Dacă nu rezolvăm această situație spinoasă, vom avea o falie dramatică în mijlocul societății, pentru că 5 milioane de persoane vor munci până la 65-70 de ani, iar alții 200-250 de mii, poate și mai mulți în câţiva ani, vor duce un trai tihnit, de la o vârstă la care pot să se gândească să devină părinți. Aici nu mai este vorba doar de instituții extractive, ci și de fracturi sociale greu de surmontat.”, a completat el.

Ce spune Rădulescu despre datoria publică a României

Eugen Rădulescu avertizează și asupra creșterii datoriei publice:

„Când am intrat în Uniunea Europeană, datoria publică totală a României se ridica la 12,4% din PIB. Anul trecut am depășit bariera de 60% din PIB, care este importantă nu numai prin faptul că ultimul criteriu pentru aderarea la euro nu mai este îndeplinit, dar costul datoriei publice devine tot mai apăsător.”