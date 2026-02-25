Preotul român al unei biserici de lângă Milano, în Italia, se plânge că tinerii nord-africani îi vandalizează constant lăcașul de cult. Comunitatea română cere poliției să acorde mai multă atenție zonei.

Preotul român: „Nu mai putem suporta”

Iuri Ursachi e preotul paroh al bisericii San Sepolcro din Picenza. El se plânge că tinerii nord-africani îi vandalizează biserica aproape în fiecare noapte. Ei lasă gunoaie în curtea bisericii, sparg ghivecele cu flori, coloanele, aruncă sticle sparte. Inclusiv cărămizi din zidurile exterioare au fost scoase și aruncate, s-a plâns preotul, pentru

Comunitatea română cere instalarea unei camere de supraveghere în zonă și poliției să patruleze mai des pe acolo.

„Nu mai putem suporta. (…) Vina cade întotdeauna pe aceiași tineri, în majoritate nord-africani, care se comportă fără niciun respect pentru regulile de aici. Le-am spus unora dintre ei: ”Așa vă comportați și în moschee?” (…) Trebuie instalată o cameră CCTV, deoarece de ceva timp grupuri de oameni se adună noaptea, tulburând liniștea”, a spus Iuri Ursachi, potrivit

Droguri în ghivecele cu flori

Preotul a insistat că situația e gravă, poliția găsind chiar și droguri în ghivece: „Au avut loc incidente de vandalism care au provocat daune plantelor și structurilor ornamentale. Situația compromite liniștea și pacea locuitorilor, nu în ultimul rând din cauza mizeriei lăsate în urmă. (…) În trecut, poliția a găsit chiar și droguri în ghivece. Trebuie să respectăm acest sit istoric și religios”.