În 2026, gazele naturale continuă să fie esențiale pentru confortul zilnic al multor gospodării din România și din . Cu toate acestea, costurile suportate de consumatori variază semnificativ de la o țară la alta.

Suma plătită nu reflectă doar prețul propriu-zis al gazului. Factura finală este influențată și de nivelul taxelor, accizelor, tarifelor de transport și distribuție, dar și de politicile energetice aplicate la nivel național.

Cât costă gazele naturale pentru o locuință din România în 2026

Valoarea facturii la gaze naturale nu depinde doar de cantitatea consumată, ci și de modul în care este calculat prețul final. În România, acest preț este format din mai multe componente obligatorii. Printre acestea se numără costul gazului propriu-zis, tarifele de transport și distribuție, TVA-ul și alte taxe. În 2026, toate aceste elemente duc la un preț de aproximativ 3,08–3,28 lei pentru un metru cub.

Deși diferența pare mică la prima vedere, impactul devine semnificativ atunci când consumul este ridicat. În sezonul rece, când centralele funcționează aproape continuu, costurile cresc considerabil. Astfel, o familie care consumă în jur de 500 m³ într-o lună de iarnă poate ajunge să plătească peste 1.500 de lei. Eliminarea unor măsuri de plafonare și compensare a contribuit la majorarea sumelor finale.

În același timp, liberalizarea pieței a făcut ca prețurile să fie mai sensibile la evoluțiile externe. Costurile de import și schimbările de pe piața internațională influențează direct tarifele interne. , vor intra în vigoare noi reguli de tarifare aplicate de furnizori. Aceste modificări vor avea un impact direct asupra facturilor și asupra bugetului alocat de consumatori pentru energie.

De ce plătesc familiile din Spania mai puțin pentru gazele naturale Costul gazelor naturale pentru gospodăriile din este, în general, mai redus decât în multe state ale Uniunii Europene. Acest nivel mai scăzut este influențat de taxe și accize mai mici, care contribuie la un preț final mai avantajos pentru consumatori. În consecință, gazul natural rămâne mai accesibil pentru familiile spaniole. Efectele se văd direct în facturile lunare, care sunt, de obicei, mai mici decât în alte țări. Tarifele de rețea și distribuție sunt menținute la un nivel mai moderat, ceea ce ajută la controlul costurilor totale. În plus, modul în care este organizată piața energetică susține menținerea unor prețuri mai stabile. Chiar dacă consumul diferă în funcție de regiune și de condițiile locuinței, avantajul de preț rămâne clar. Pentru un nivel de consum apropiat de cel al unei familii din România, o gospodărie din Spania plătește, în medie, mai puțin pentru gazele naturale. Ce factori au dus la creșterea puternică a prețului gazelor în Italia Italia se numără printre țările europene unde gazele naturale costă cel mai mult pentru consumatorii casnici. Unul dintre principalele motive este dependența ridicată de importuri, care face ca prețurile interne să fie mai sensibile la evoluțiile de pe piața internațională. În plus, costurile legate de infrastructură și de integrarea în piața energetică europeană contribuie la majorarea tarifelor finale. Datele din ultimii ani arată clar această tendință. În 2024, italienii au plătit mai mult decât media zonei euro, iar situația se menține și în 2026. În mod concret, pentru același nivel de consum, o familie din Italia poate avea o factură lunară semnificativ mai mare decât una din România sau Spania. Diferența devine și mai vizibilă în lunile de iarnă, când consumul crește. Pentru a reduce impactul asupra populației, autoritățile italiene au introdus măsuri de sprijin. Acestea includ intervenții pentru scăderea prețurilor en-gros și acordarea unor bonusuri destinate familiilor cu .

Cum reușește Franța să mențină sub control costurile gazelor naturale

Franța are un avantaj important datorită modului în care își produce energia. O mare parte din electricitate provine din centrale nucleare, ceea ce contribuie la o mai bună stabilitate a întregului sistem energetic. Acest echilibru ajută indirect și la menținerea unor costuri mai previzibile pentru gazele naturale.

Chiar dacă prețurile pentru consumatorii casnici pot varia în funcție de evoluțiile pieței, impactul nu este la fel de puternic ca în alte state. Nivelul taxelor și al accizelor aplicate este mai moderat comparativ cu țări precum Italia. Acest lucru face ca facturile să fie mai ușor de gestionat pentru multe gospodării. În plus, diversificarea surselor de energie oferă Franței o protecție mai mare împotriva fluctuațiilor externe.

Cât plătește o familie pentru gaz în România comparativ cu celelate țări

Diferențele de preț la gazele naturale din Europa se văd cel mai clar în factura lunară plătită de familii. Potrivit datelor din prima jumătate a anului 2025, prețul mediu al gazului în UE a fost de aproximativ 11,43 euro pentru 100 kWh. Cu toate acestea, valorile diferă semnificativ de la o țară la alta.

România se numără printre cele mai ieftine piețe, cu aproximativ 5,59 euro pentru 100 kWh, urmată de Spania, cu circa 8,6 euro. În schimb, Italia ajunge la aproximativ 12,4 euro, iar Franța la circa 13 euro pentru 100 kWh, printre cele mai ridicate niveluri. Aceste diferențe se traduc direct în facturile lunare.