B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Sute de jurnaliști au fost uciși în zonele de conflict. Ce stat este responsabil pentru cele mai multe victime

Sute de jurnaliști au fost uciși în zonele de conflict. Ce stat este responsabil pentru cele mai multe victime

Flavia Codreanu
25 feb. 2026, 17:19
Sute de jurnaliști au fost uciși în zonele de conflict. Ce stat este responsabil pentru cele mai multe victime
Presa Sursa foto: X
Cuprins
  1. Jurnaliști uciși în atacuri intenționate și acuzațiile aduse armatei
  2. Zonele cele mai periculoase pentru jurnaliști

Jurnaliști uciși în număr record anul trecut au fost raportați de Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ). Un număr de 129 de angajați din presă și-au pierdut viața în timp ce își făceau meseria. Raportul oficial arată că Israel este responsabil pentru două treimi din aceste decese. Este al doilea an la rând când bilanțul victimelor din media atinge acest prag.

Potrivit hotnews, armata israeliană a ucis 86 de reporteri, majoritatea fiind palestinieni din Gaza. De asemenea, un atac asupra unui centru media din Yemen a dus la moartea a 31 de lucrători mass-media. CPJ consideră că multe dintre aceste cazuri sunt ucideri intenționate. Organizația spune că cifrele reale pot fi și mai mari, dar verificarea datelor este grea din cauza restricțiilor de acces în zonele de război.

Jurnaliști uciși în atacuri intenționate și acuzațiile aduse armatei

Israelul susține că trupele sale vizează doar combatanți și că nu trage în civili. Totuși, raportul CPJ arată că armata israeliană a comis cele mai multe ucideri țintite împotriva presei din ultimele trei decenii. În unele cazuri, oficialii israelieni au spus că acești jurnaliști uciși aveau legături cu grupări militante. Organizațiile internaționale au respins aceste acuzații și le-au numit calomnii.

Printre victime se află și un jurnalist de la agenția Reuters. Acesta a murit în timp ce transmitea imagini live de la un spital din Gaza. Deși autoritățile israeliene au vorbit despre un incident tragic, investigațiile de presă au arătat că ținta a fost o cameră video care aparținea jurnaliștilor. Restricțiile impuse în Gaza fac ca toți angajații media morți acolo să fie doar de origine palestiniană.

Zonele cele mai periculoase pentru jurnaliști

Cele mai multe decese au avut loc în zone de conflict armat. Pe lângă Gaza și Yemen, Sudanul este o altă țară extrem de periculoasă, cu nouă jurnaliști uciși. În Mexic au murit șase reporteri, iar în Filipine trei. Războiul din Ucraina a dus și el la pierderi în rândul presei, unde patru jurnaliști ucraineni au fost uciși de forțele ruse.

Rusia neagă că atacă jurnaliștii cu intenție și acuză la rândul ei Ucraina de fapte similare. Totuși, datele colectate de CPJ arată o realitate dură pentru libertatea presei la nivel global.

Tags:
Citește și...
Un preot român din Italia se plânge că biserica e vandalizată în fiecare noapte de nord-africani: „Le-am spus unora dintre ei ‘Așa vă comportați și în moschee?’”
Externe
Un preot român din Italia se plânge că biserica e vandalizată în fiecare noapte de nord-africani: „Le-am spus unora dintre ei ‘Așa vă comportați și în moschee?’”
Război în Ucraina. Depozit rusesc plin de echipamente militare distrus după ce a fost vizitat
Externe
Război în Ucraina. Depozit rusesc plin de echipamente militare distrus după ce a fost vizitat
Țara care propune permisul obligatoriu pentru trotinetele electrice. Ce motive invocă și cine se opune măsurii
Externe
Țara care propune permisul obligatoriu pentru trotinetele electrice. Ce motive invocă și cine se opune măsurii
Fiica lui Kim Jong Un, propulsată într-un rol-cheie în structura militară nord-coreeană. Cum este interpretată această mișcare de serviciile de informații
Externe
Fiica lui Kim Jong Un, propulsată într-un rol-cheie în structura militară nord-coreeană. Cum este interpretată această mișcare de serviciile de informații
Germania strânge relațiile cu China. Cancelarul Friedrich Merz vrea o cooperare economică echitabilă și profundă
Externe
Germania strânge relațiile cu China. Cancelarul Friedrich Merz vrea o cooperare economică echitabilă și profundă
Alunecări de teren devastatoare în Brazilia, cu zeci de morți și dispăruți după ploi record. Ce arată datele oficiale despre amploarea dezastrului (FOTO, VIDEO)
Externe
Alunecări de teren devastatoare în Brazilia, cu zeci de morți și dispăruți după ploi record. Ce arată datele oficiale despre amploarea dezastrului (FOTO, VIDEO)
Președintele SUA susține că America este mai sigură ca niciodată. Rata criminalității este „cea mai scăzută de după 1900”
Externe
Președintele SUA susține că America este mai sigură ca niciodată. Rata criminalității este „cea mai scăzută de după 1900”
Discurs record susținut de Donald Trump în Congres. Șeful de la Casa Albă a vorbit o oră și 47 de minute
Externe
Discurs record susținut de Donald Trump în Congres. Șeful de la Casa Albă a vorbit o oră și 47 de minute
Regatul Unit impune Autorizația Electronică de Călătorie pentru vizitatorii din peste 80 de state
Externe
Regatul Unit impune Autorizația Electronică de Călătorie pentru vizitatorii din peste 80 de state
Ce a întrebat pe ChatGPT înainte ca doi bărbați să moară. Detaliul care a dat-o de gol pe o tânără de 21 de ani
Externe
Ce a întrebat pe ChatGPT înainte ca doi bărbați să moară. Detaliul care a dat-o de gol pe o tânără de 21 de ani
Ultima oră
17:44 - Nereguli cu iz penal la penitenciarul Jilava. Se fac plângeri la DNA și la ANAF. Ce arată raportul Corpului de Control (DOCUMENTE)
17:43 - Ilie Bolojan: „Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare”. Ce se va schimba, potrivit premierului
17:31 - Un preot român din Italia se plânge că biserica e vandalizată în fiecare noapte de nord-africani: „Le-am spus unora dintre ei ‘Așa vă comportați și în moschee?’”
17:12 - Cum se duc banii din bugetele locale. Comune care dau milioane de lei pe salarii și ajutoare sociale. Veniturile nu acoperă banii aruncați
17:12 - Ce aliment sățios și sănătos recomandă Mihaela Bilic pentru dietă, dar poate fi consumat și în post: „Puteți mânca o oală”
16:58 - „Măcar îi faci de râs”. Ce spun doi primari despre „lista rușinii” pentru datornici. Cazurile la extreme din Oradea și Buzău
16:41 - BNR trage un semnal de alarmă: „Nu mai este o joacă”. 5 milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale
16:39 - Cum funcționează un aparat de făcut paste și ce rezultate poți obține acasă
16:29 - Sistemul de Garanție-Returnare a depășit pragul de 100% la rata de colectare în prima lună a anului 2026
16:21 - Cum a ajuns Kelemen Hunor să contrazică senatorii UDMR pe tema jocurilor de noroc