Jurnaliști uciși în număr record anul trecut au fost raportați de Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ). Un număr de 129 de angajați din presă și-au pierdut viața în timp ce își făceau meseria. Raportul oficial arată că Israel este responsabil pentru două treimi din aceste decese. Este al doilea an la rând când bilanțul victimelor din media atinge acest prag.

Potrivit armata israeliană a ucis 86 de reporteri, majoritatea fiind palestinieni din Gaza. De asemenea, un atac asupra unui centru media din Yemen a dus la moartea a 31 de lucrători mass-media. CPJ consideră că multe dintre aceste cazuri sunt ucideri intenționate. Organizația spune că cifrele reale pot fi și mai mari, dar verificarea datelor este grea din cauza restricțiilor de acces în zonele de război.

Jurnaliști uciși în atacuri intenționate și acuzațiile aduse armatei

Israelul susține că trupele sale vizează doar combatanți și că nu trage în civili. Totuși, raportul CPJ arată că armata israeliană a comis cele mai multe ucideri țintite împotriva presei din ultimele trei decenii. În unele cazuri, oficialii israelieni au spus că acești jurnaliști uciși aveau legături cu grupări militante. Organizațiile internaționale au respins aceste acuzații și le-au numit calomnii.

Printre victime se află și un jurnalist de la agenția Reuters. Acesta a murit în timp ce transmitea imagini live de la un spital din Gaza. Deși autoritățile israeliene au vorbit despre un incident tragic, investigațiile de presă au arătat că ținta a fost o cameră video care aparținea jurnaliștilor. Restricțiile impuse în Gaza fac ca toți angajații media morți acolo să fie doar de origine palestiniană.

Zonele cele mai periculoase pentru jurnaliști

Cele mai multe decese au avut loc în Pe lângă Gaza și Yemen, Sudanul este o altă țară extrem de periculoasă, cu nouă jurnaliști uciși. În Mexic au murit șase reporteri, iar în Filipine trei. Războiul din Ucraina a dus și el la pierderi în rândul presei, unde patru jurnaliști ucraineni au fost uciși de forțele ruse.

Rusia neagă că atacă jurnaliștii cu intenție și acuză la rândul ei Ucraina de fapte similare. Totuși, datele colectate de CPJ arată o realitate dură pentru libertatea presei la nivel global.