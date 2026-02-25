Rata inflației continuă să scadă la nivel european, însă diferențele dintre statele membre rămân vizibile. Datele publicate de Eurostat pentru luna ianuarie arată o temperare generală a creșterilor de prețuri, cu România menținându-se însă pe primul loc în clasamentul inflației.

Cum a evoluat inflația în Uniunea Europeană la început de an

Potrivit Eurostat, rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a coborât la 2% în luna ianuarie, de la 2,3% în decembrie, marcând o scădere semnificativă. Comparativ cu luna precedentă, inflația s-a redus în 23 de state membre, inclusiv în România, unde nivelul a coborât ușor, de la 8,6% la 8,5%. Tendința generală indică o temperare a presiunilor inflaționiste, în linie cu evoluțiile din ultimele luni.

În zona euro, rata anuală a inflației a coborât la 1,7% în ianuarie 2026, sub ținta de 2% urmărită pe termen mediu de Banca Centrală Europeană. Serviciile au avut cea mai mare contribuție la , cu 1,45 puncte procentuale, fiind urmate de alimente, alcool și țigări. În schimb, energia a avut un impact negativ, prețurile din acest sector scăzând.

Ce indică statisticile pentru România

Datele Institutului Național de Statistică arată că, la nivel național, inflația anuală a fost de 9,62% în ianuarie, ușor sub nivelul din decembrie. „Indicele preţurilor de consum în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna decembrie 2025 a fost 100,86%. Rata anuală a inflaţiei în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2025 a fost 9,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2025 – ianuarie 2026) faţă de precedentele 12 luni (februarie 2024 – ianuarie 2025) a fost 7,7%”, se arată în comunicat, relatează Antena3.

Potrivit , chiar și pe fondul scăderii, România continuă să aibă cea mai mare rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, cu un avans de 8,5%. Următoarele poziții sunt ocupate de Slovacia, cu 4,3%, și Estonia, cu 3,8%, diferențele față de media europeană rămânând considerabile. În contrast, Franța, Danemarca, Finlanda și Italia au raportat cele mai scăzute niveluri, sub pragul de 1%.

Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2026, la 3,9%, și estimează o coborâre la 2,7% spre sfârșitul anului 2027, conform declarațiilor oficiale.





