Rata inflației continuă să scadă la nivel european, însă diferențele dintre statele membre rămân vizibile. Datele publicate de Eurostat pentru luna ianuarie arată o temperare generală a creșterilor de prețuri, cu România menținându-se însă pe primul loc în clasamentul inflației.
Potrivit Eurostat, rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a coborât la 2% în luna ianuarie, de la 2,3% în decembrie, marcând o scădere semnificativă. Comparativ cu luna precedentă, inflația s-a redus în 23 de state membre, inclusiv în România, unde nivelul a coborât ușor, de la 8,6% la 8,5%. Tendința generală indică o temperare a presiunilor inflaționiste, în linie cu evoluțiile din ultimele luni.
În zona euro, rata anuală a inflației a coborât la 1,7% în ianuarie 2026, sub ținta de 2% urmărită pe termen mediu de Banca Centrală Europeană. Serviciile au avut cea mai mare contribuție la inflație, cu 1,45 puncte procentuale, fiind urmate de alimente, alcool și țigări. În schimb, energia a avut un impact negativ, prețurile din acest sector scăzând.
Datele Institutului Național de Statistică arată că, la nivel național, inflația anuală a fost de 9,62% în ianuarie, ușor sub nivelul din decembrie. „Indicele preţurilor de consum în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna decembrie 2025 a fost 100,86%. Rata anuală a inflaţiei în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2025 a fost 9,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2025 – ianuarie 2026) faţă de precedentele 12 luni (februarie 2024 – ianuarie 2025) a fost 7,7%”, se arată în comunicat, relatează Antena3.
Potrivit Eurostat, chiar și pe fondul scăderii, România continuă să aibă cea mai mare rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, cu un avans de 8,5%. Următoarele poziții sunt ocupate de Slovacia, cu 4,3%, și Estonia, cu 3,8%, diferențele față de media europeană rămânând considerabile. În contrast, Franța, Danemarca, Finlanda și Italia au raportat cele mai scăzute niveluri, sub pragul de 1%.
Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2026, la 3,9%, și estimează o coborâre la 2,7% spre sfârșitul anului 2027, conform declarațiilor oficiale.