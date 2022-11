Investiția care ar putea aduce reduceri uriașe la facturile de energie electrică. Ce condiții trebuie să îndeplinească România pentru instalarea de turbine eoliene în Marea Neagră?

Românii ar putea plăti un preț mai mic la energia electrică dacă în Marea Neagră ar fi instalate turbine eoline, spune unul dintre cei mai mari dezvoltatori din Germania.

Vicepreședintele companiei offshore PNE AG, care a realizat astfel de proiecte în Marea Nordului și își desfășoară activitatea în 13 țări, a explicat că și România poate să beneficieze de energia eoliană de pe mare, în cadrul Conferinței Naționale „Energia eoliană offshore – energia verde din Marea Neagră”, organizată de , în cadrul platformei România Inteligentă.

„Am reușit să dezvoltăm opt ferme offshore cu o capacitate de peste 2500 de MW și am început toate aceste activități de la zero. Am avut doar o hartă corespunzătoare mării și de acolo am pornit și dezvoltat totul. Fundația este un aspect foarte important în dezvoltarea acestei activități. Mă aștept să lucrăm încă vreo câțiva ani cu soluții fixe. Vom vedea pe viitor mai multe fundații plutitoare și vom putea dezvolta ferme offshore în zonele unde apa este adâncă”, a povestit vicepreședintele offshore PNE AG, Thorsten Fastenau.

Construcția unei ferme eoliene în Marea Neagră ar putea dura doar 3 ani