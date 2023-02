Kelemen Hunor: UDMR ar susține o taxă de solidaritate, pe doi ani, pentru anumite companii

Vicepremierul Kelemen Hunor, liderul UDMR, spune că formațiunea sa ar susține introducerea unei taxe de solidaritate, pe o perioadă de doi ani, pentru marile companii care au înregistrat un „extra-profit”, precum și că viziunea asupra măsurii diferă „de la un partid la altul”, transmite .

Liderul UDMR a menționat că viziunea asupra taxei de solidaritate este „diferită de la un partid la altul”.

„Eu, în 2020, 2021, dacă nu mă înşel, propuneam o taxă de solidaritate pentru doi ani de zile. Noi atunci am făcut un calcul şi asta ar fi însemnat 1,4 – 1,5 miliarde de euro, dar nu pentru toate companiile, ci pentru acele companii care, în pandemie, au făcut un profit mai mare decât era programat în bugetul lor cu un an înainte. (…) Atunci, eu am spus da, dacă reuşim să introducem o taxă de solidaritate pentru o perioadă de doi ani de zile. Deci, nu este ceva nou. Se mai practică, pe aici, pe acolo, în Europa, în mai multe locuri, dar nu este ceva care merge pe termen mediu, pe termen lung. Sigur, se poate discuta în continuare, nu a fost discutată în coaliţie o variantă de lucru, doar ideea a fost lansată”, susține Kelemen Hunor.

El s-a arătat de părere că o taxare de 1% pe o perioadă limitată nu ar fi o măsură „extravagantă”, ci s-ar justifica.

„Dacă ai reuşit să faci un profit, un extra-profit, sigur, specialiştii vin şi spun, dar ce înseamnă extra-profit, fiindcă în capitalism scopul este să faci profit. OK, dar, aici, tu ştii ce previziuni ai avut şi unde ai ajuns. Şi eu sunt de acord, pentru o perioadă limitată, să mergi spre o astfel de direcţie, pe anumite companii, din energie, din IT, din industria farmaceutică. (…) Da, dar nu înainte să discutăm detaliile şi pentru o anumită perioadă de timp. Deci, nu este ceva extravagant, fiindcă totuşi pe consumul cetăţenilor români ai făcut această creştere a profitului. Trebuie să vedem dacă se poate pune în aplicare şi în ce termeni”, a mai spus Kelemen Hunor.