Klaus Iohannis, în marja Consiliului European: Voi solicita o flexibilizare în zona ajutorului de stat și în cea a fondurilor europene. Am aprobat PNRR înainte de criza energetică, înainte de inflație (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat că va solicita „o flexibilizare” în zona ajutorului de stat și în zona fondurilor europene. „Am aprobat PNRR înainte de criză energetică, înainte de inflație, deci ne aflăm în cu totul alte condiții decât atunci”, a declarat el, joi, în marja Consiliului European de la Bruxelles.

În UE, spune Președintele României, „există o temere generalizată” în legătură cu „riscul să pierdem din competitivitate”.

„După-amiaza, Consiliul continuă cu tematica economică. Aici, sigur, sunt multe lucruri de spus, dar voi încerca să concentrez chestiunile. Există o temere generalizată în Uniunea Europeană că, în situația în care avem criză energetică, avem inflație, există riscul să pierdem din competitivitate – asta și în contextul în care Statele Unite ale Americii au acel act de reducere a inflației, care este un instrument foarte puternic – și noi trebuie să găsim căi să nu rămânem în urmă. Asta înseamnă folosirea tuturor instrumentelor într-un mod eficace și eficient – și despre asta vom discuta”, a afirmat Klaus Iohannis, în cadrul unor declarații de presă.

El susține că va cere „o flexibilizare” în zona ajutorului de stat și a fondurilor europene.

„Eu personal voi solicita o flexibilizare în două zone – o dată, o flexibilizare în zona ajutorului de stat. Dacă vrem să atragem investiții relevante, investiții de înaltă tehnologie, este clar că trebuie să folosim, într-o oarecare măsură, și ajutorul de stat pentru a face locația economică România interesantă și importantă”, a adăugat șeful statului.

„O a doua chestiune unde voi solicita flexibilizare – și asta va fi o discuție mai complicată și probabil va mai dura un pic – este în zona fondurilor europene. Noi am aprobat fondurile europene înainte de criză, înainte de război. Am aprobat PNRR înainte de criză energetică, înainte de inflație, deci ne aflăm în cu totul alte condiții decât atunci când am aprobat aceste fonduri și, după părerea mea, este nevoie de o flexibilizare că să putem folosi acești bani acolo unde este nevoie. Decizia, de asemenea, trebuie să fie mult mai rapidă”, a mai spus președintele Klaus Iohannis.