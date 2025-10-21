În peisajul agricol modern, caracterizat de presiuni economice crescânde și o atenție sporită acordată sustenabilității, optimizarea fiecărei operațiuni devine crucială. Un aspect fundamental în asigurarea unor recolte sănătoase și abundente este gestionarea eficientă a tratamentelor fitosanitare.

Aplicarea lor la momentul oportun și cu produsele adecvate nu doar că protejează culturile de dăunători și boli, dar contribuie și la reducerea costurilor / impactului asupra mediului. În acest sens, platforma digitală KX oferă un input vital pentru a îmbunătăți modul în care sunt derulate etapele de planificare și execuție a tratamentelor fitosanitare.

Rolul datelor în optimizarea tratamentelor fitosanitare

Acest tip de agricultură 2.0 se bazează pe managementul unor date de precizie, așa cum sunt cele furnizate de , precum și pe utilizarea unor tehnologii ce permit aplicarea de semințe, fertilizanți și produse fitosanitare, în cantități optime și la momentul potrivit, în funcție de anumite criterii.

În contextul nevoii aplicării tratamentelor fitosanitare, utilizarea unui astfel de instrument digital permite o trecere de la abordări agricole generale la strategii personalizate, adaptate la riscurile specifice identificate în fiecare zonă și la stadiul de dezvoltare al culturii.

KX se integrează perfect în această viziune, oferind fermierilor și viticultorilor instrumentele necesare pentru a monitoriza factorii de risc, a anticipa apariția bolilor și a planifica intervențiile fitosanitare cu o precizie remarcabilă. Astfel, optimizarea acestor fluxuri operaționale generează pe termen mediu și lung optimizări ale bugetelor de producție.

Modulul KX Planner

Modulul KX Planner reprezintă un instrument central în cadrul platformei, fiind conceput special pentru a facilita crearea rapidă și eficientă a planurilor de tratamente fitosanitare, adaptate la o serie de factori critici: particularitățile climatice și epidemiologice, dimensiunea terenurilor, specificul soiurilor cultivate etc.

Interfața intuitivă le permite fermierilor să vizualizeze detaliile complete ale tratamentelor recomandate, inclusiv produsele necesare, cantitățile optime și instrucțiunile de aplicare. Această transparență contribuie la o planificare mai bine informată și la evitarea erorilor costisitoare.

De asemenea, KX Planner integrează informații privind presiunea bolilor, generate de rețeaua extinsă de stații virtuale de prognoză. Astfel, fermierii pot anticipa perioadele de risc crescut, pentru a planifica tratamentele aplicate preventiv sau curativ, în funcție de necesitățile unui anumit tip de cultură.

Modulele KX Vine și KX Field

Pentru sectoarele viticol și al culturilor de câmp, platforma digitala KX – Kwizda Xperience pune la dispoziție module specializate: KX Vine și KX Field. Aceste instrumente extind capacitățile de planificare, oferind informații detaliate și alerte specifice pentru bolile cu impact economic major asupra acestor culturi.

KX Vine utilizează modele meteorologice validate și date de la rețeaua de prognoză, astfel încât să poată oferi date precise despre momentul optim pentru tratamentele la vița de vie. Prin monitorizarea condițiilor meteorologice curente, platforma analizează riscul de infecție, luând în considerare stadiul fenologic al plantelor.

KX Field oferă producătorilor de culturi de câmp date precise despre presiunea bolilor specifice fiecărei culturi, corelate cu prognozele meteorologice locale. Se pot identifica momentele ideale pentru efectuarea tratamentelor fitosanitare, ținându-se cont în această analiză de fenofaza culturii și microclimatul specific fiecărei parcele.

Modulul KX Rain

Modulul KX Rain completează suita de instrumente oferite acum de platforma digitală KX, dezvoltată de Kwizda Agro. Acest tool oferă informații detaliate despre cantitățile de precipitații înregistrate. Monitorizarea acestora este crucială pentru a înțelege impactul pe care îl au asupra eficacității tratamentelor aplicate și planurilor viitoare de intervenție.

Astfel, platforma digitală KX este un instrument esențial pentru fermierii și viticultorii care doresc să adopte o abordare de precizie în managementul tratamentelor fitosanitare. Prin utilizarea modulelor disponibile, se maximizează eficacitatea protecției plantelor, se asigură optimizarea bugetelor și se minimizează impactul asupra mediului.