B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » La alții se poate, la noi plătesc doar românii de rând. Băncile italiene, puse să plătească pentru profit

La alții se poate, la noi plătesc doar românii de rând. Băncile italiene, puse să plătească pentru profit

Adrian A
28 oct. 2025, 12:54
La alții se poate, la noi plătesc doar românii de rând. Băncile italiene, puse să plătească pentru profit
Premierul Italiei, Giorgia Meloni. Foto: Hepta.ro / Zuma Press / LaPresse / Roberto Monaldo
Cuprins
  1. Cât vrea să ia Meloni de la băncile italiene
  2. Extrema dreaptă amenință băncile italiene
  3. Ce se întâmplă la noi cu băncile

Premierul Giorgia Meloni vrea să pună băncile italiene să plătească în plus pentru profiturile obținute din dobânzile puse pe creditele cetățenilor.

Cât vrea să ia Meloni de la băncile italiene

Guvernul italian condus de Meloni intenţionează să colecteze aproximativ 5 miliarde de euro de la băncile italiene în anul curent. Această sumă este justificată de către Meloni prin faptul că băncile au obţinut profituri foarte mari, guvernul vorbinde de o sumă totală de 44 miliarde de euro profituri pentru sistemul bancar în 2025.  De asemenea, executivul de la Roma pregăteşte o contribuţie suplimentară de alte 1,5 miliarde de euro pentru anul 2027, de la băncile italiene.

Meloni susţine că băncile pot face acest efort, având în vedere avantajele pe care le-au avut în ultimii ani, inclusiv pe fondul dobânzilor mai mari.

„Dacă din profiturile de 44 de miliarde de euro din 2025, ele pun la dispoziția noastră aproximativ cinci miliarde de euro pentru a-i ajuta pe cei mai slabi din societate, atunci cred că putem fi mulțumiți și, la finalul zilei, și ele pot fi.”, spune premierul italian.

Extrema dreaptă amenință băncile italiene

Iar dacă băncile vor încerca să negocieze ceva cu guvernul pentru a scăpa de taxele suplimentare, sunt amenințate că vor plăti și mai mult.

Liderul formațiunii Liga, Matteo Salvini, a declarat că „orice plângeri suplimentare din partea băncilor ar reprezenta un miliard în plus pe care îl vom cere de la ele”.

Ce se întâmplă la noi cu băncile

Spre deosebire de Meloni care se bate cu băncile italiene și iată că le ia o taxă suplimentară de peste 10% din profit, la noi guvernul se poartă cu mănuși. Avem doar acea creștere de impozit pe cifra de afaceri de la 2 la 4%. Ceea ce ar aduce în plus, bugetului, vreo 2,2 miliarde de lei în acest an și anul viitor. Iar băncile au amenințat că vor mări dobânzile la credite, așa că până la urmă își vor acoperi cheltuielile tot din banii românilor și nu din buzunarul lor.

Tags:
Citește și...
Facturile la energie ne îngroapă. Nicio soluție rapidă de la Guvern (VIDEO)
Economic
Facturile la energie ne îngroapă. Nicio soluție rapidă de la Guvern (VIDEO)
La ce să fim atenți de Black Friday? Explicațiile specialistului
Economic
La ce să fim atenți de Black Friday? Explicațiile specialistului
TNF 2025: Industria românească: creștere constantă și profitabilitate ridicată în perioada 2020-2025
Economic
TNF 2025: Industria românească: creștere constantă și profitabilitate ridicată în perioada 2020-2025
România rămâne printre țările cu cea mai mare percepție a sărăciei. Ce explică acest decalaj față de alte state UE. Analiză Eurostat
Economic
România rămâne printre țările cu cea mai mare percepție a sărăciei. Ce explică acest decalaj față de alte state UE. Analiză Eurostat
Consiliul Concurenței verifică marii retaileri din România. Ce riscă lanțurile care abuzează furnizorii de lactate
Economic
Consiliul Concurenței verifică marii retaileri din România. Ce riscă lanțurile care abuzează furnizorii de lactate
Iluminat festiv record în București. Costuri de trei ori mai mari decât în 2024
Economic
Iluminat festiv record în București. Costuri de trei ori mai mari decât în 2024
Cumpărăturile de Black Friday în rate. Dobânzile practicate de comercianți anulează avantajul prețului redus
Economic
Cumpărăturile de Black Friday în rate. Dobânzile practicate de comercianți anulează avantajul prețului redus
O șansă de sute de milioane de euro irosită. Ce a făcut România cu banii de la Uniunea Europeană pentru modernizarea aeroporturilor
Economic
O șansă de sute de milioane de euro irosită. Ce a făcut România cu banii de la Uniunea Europeană pentru modernizarea aeroporturilor
Cum am îngropat PNRR-ul în birocrație. Cristian Erbașu: Ai zice că în timp căpătăm experiență, dar, culmea, cu fiecare exercițiu bugetar e din rău în mai rău (VIDEO)
Economic
Cum am îngropat PNRR-ul în birocrație. Cristian Erbașu: Ai zice că în timp căpătăm experiență, dar, culmea, cu fiecare exercițiu bugetar e din rău în mai rău (VIDEO)
Joburile la fast-food, între cele mai căutate de studenți. Ce salarii se câștigă în restaurante
Economic
Joburile la fast-food, între cele mai căutate de studenți. Ce salarii se câștigă în restaurante
Ultima oră
14:30 - Economisește fără efort! Iată câteva sfaturi utile
14:26 - Marcel Ciolacu, înapoi spre Buzău. Grindeanu l-a trecut pe Ciolacu la „și altele” (VIDEO)
14:26 - Greșeli pe care românii le fac zilnic fără să știe. Studiul Spring Farma arată cât de periculoasă poate fi automedicația
14:20 - Marisa Paloma are toate planurile făcute: „Următorul copil nu știm când va apărea, dar mi-ar plăcea să fie zodia leu, este o zodie bună”
14:11 - Când se vor termina lucrările de apă și canal în localitățile din Ilfov? Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov) a prezentat datele: „Vorbim de cel mai mare proiect care cuprinde peste 20 de localități” (VIDEO)
14:00 - „Nuntă, nuntă mare!”. Claudia Puican și Armin Nicoară se căsătoresc azi. Ce declarații a făcut cântăreața
13:44 - Localitățile din Ilfov unde urmează să fie finalizate stațiile de epurare. Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): „O astfel de stație poate ajuta mai multe comunități” (VIDEO)
13:44 - Daniel Băluță, candidat oficial pentru Primăria Capitalei. Ce le promite bucureștenilor (VIDEO)
13:39 - Tragedie în nordul Italiei! Al doilea portar al Interului, Josep Martinez, a lovit cu mașina un bătrân în scaun cu rotile. Conferința de presă cu Cristi Chivu, anulată
13:28 - Ilfov se modernizează. Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): „Avem 13 stații de epurare, unele sunt construite de la zero, altele sunt reabilitate”. Cum arată cea din Bragadiru (VIDEO)