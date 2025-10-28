La alții se poate, la noi plătesc doar românii de rând. Băncile italiene, puse să plătească pentru profit

Premierul Giorgia Meloni vrea să pună băncile italiene să plătească în plus pentru profiturile obținute din dobânzile puse pe creditele cetățenilor.

Cât vrea să ia Meloni de la băncile italiene

Guvernul italian condus de Meloni intenţionează să colecteze aproximativ 5 miliarde de euro de la băncile italiene în anul curent. Această sumă este justificată de către Meloni prin faptul că băncile au obţinut profituri foarte mari, guvernul vorbinde de o sumă totală de 44 miliarde de euro profituri pentru sistemul bancar în 2025. De asemenea, executivul de la Roma pregăteşte o contribuţie suplimentară de alte 1,5 miliarde de euro pentru anul 2027, de la băncile italiene.

Meloni susţine că băncile pot face acest efort, având în vedere avantajele pe care le-au avut în ultimii ani, inclusiv pe fondul dobânzilor mai mari.

„Dacă din profiturile de 44 de miliarde de euro din 2025, ele pun la dispoziția noastră aproximativ cinci miliarde de euro pentru a-i ajuta pe cei mai slabi din societate, atunci cred că putem fi mulțumiți și, la finalul zilei, și ele pot fi.”, spune .

Extrema dreaptă amenință băncile italiene

Iar dacă băncile vor încerca să negocieze ceva cu guvernul pentru a scăpa de taxele suplimentare, sunt amenințate că vor plăti și mai mult.

Liderul formațiunii Liga, Matteo Salvini, a declarat că „orice plângeri suplimentare din partea băncilor ar reprezenta un miliard în plus pe care îl vom cere de la ele”.

Ce se întâmplă la noi cu băncile

Spre deosebire de Meloni care se bate cu băncile italiene și iată că le ia o taxă suplimentară de peste 10% din profit, la noi guvernul se poartă cu mănuși. Avem doar acea creștere de impozit pe cifra de afaceri de la 2 la 4%. Ceea ce ar aduce în plus, bugetului, vreo 2,2 miliarde de lei în acest an și anul viitor. Iar băncile au amenințat că vor mări dobânzile la credite, așa că până la urmă își vor acoperi cheltuielile tot din banii românilor și nu din buzunarul lor.