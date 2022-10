Lucian Heiuș respinge acuzația că ANAF ”vânează” micii întreprinzători: „Sunt și multe legende urbane”. Ce spune despre controalele la multinaționale (VIDEO)

Lucian Heiuș, președintele ANAF, a respins acuzațiile conform cărora inspectorii din subordinea sa ”vânează” micii întreprinzători, în loc să se îndrepte spre marii evazioniști. Acesta a precizat că urmărește creșterea gradului de colectare, iar verificările se fac inclusiv la multinaționale.

Heiuș, despre controalele ANAF la multinaționale

„Eu am spus, când am preluat mandatul de președinte ANAF, că n-o să irosesc forța de control pe care o are ANAF controlând firmele mici. Trebuie să direcționăm efectivele pe care le avem către marii contribuabili, ci mai ales unde e evaziunea fiscală. Atunci, facem analize de risc la care lucrăm lună de lună. De cinci luni nu cred poate o firmă să spună că a fost controlată cum era în anii precedenți. Antifrauda s-a dus spre locurile unde chiar se face marea evaziune fiscală.

Pe de altă parte trebuie să fim corecți, că sunt și multe legende urbane. Direcția generală de administrare a marilor contribuabili furnizează 48% din totalul încasărilor la bugetul general consolidat. Și vorbim de 3000 și un pic de firme. În luna august am semnat 550 de mari contribuabili, multinaționale, care au intrat în inspecție fiscală, adică 18,7% din total multinaționale care își desfășoară activitatea în România. 128 aveau pierdere recurentă, 2 – 3 ani cu pierdere constată. Nu i-a întrebat nimeni, anul ăsta o să-i întrebe cineva să vedem cum pot funcționa atâția ani făcând pierdere”, a declarat Lucian Heiuș în cadrul emisiunii „Selectiv”, moderată de Dan Bucura pe B1 TV.

Ce spune șeful ANAF despre fiscalitate și gradul de colectare

Acesta a mai afirmat că în România nu e o fiscalitate mare, decât poate pe muncă: „Nu e o fiscalitate mare. Putem să discutăm că pe muncă contribuțiile sunt destul de mari: 25% pentru asigurări sociale, 10% pentru sănătate. Dar dacă discutăm pe impozitarea capitalului, de impozitul pe venit, care e de 10%, nu e mare în România”.

El a mai precizat că stăm tot mai bine în ceea ce privește colectarea: „Dacă ar fi să discutăm ce însemană ponderea venturilor în PIB, vă pot spunr că anul acesta a crescut pe primele 9 luni cu 0,9% – e o creștere mare când discutăm de un procent din PIB”.

„Pe de altă parte, trebuie să fim și realiști. Când eram secretar de stat în Ministerul de Finanțe, am făcut niște analize și dacă s-ar achita integral , impozitele și , dacă n-ar mai fi evaziune fiscală, ne-am situa undeva în jur la 35 -36% ponderea impozitelor în PIB. În Europa e media de vreo 40%. Nu poți să încasezi mai mult dacă nivelul impozitelor și baza de impunere pe care o ai nu e suficient mai mare”, a ținut să precizeze Lucian Heiuș.

Șeful ANAF a mai spus că gadul de conformare voluntară la plată la noi e de 86%, în timp ce în țările nordice e de 93 – 94%.