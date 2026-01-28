Vremea va fi capricioasă în ultima lună a acestei ierni, conform estimărilor meteorologilor din cadrul . Perioadele cu vor alterna cu zilele specifice primăverii.

Vremea va fi capricioasă în februarie

va fi caracterizată de contraste termice. Vremea va fi schimbătoare, cu temperaturi foarte scăzute, similare celor din ianuarie, dar și cu zile mai călduroase, de primăvară.

„Peste câteva zile vom intra în ultima lună calendaristică de iarnă. Deşi durata zilelor, precum şi media temperaturii aerului încep să înregistreze o uşoară creştere comparativ cu luna ianuarie, februarie păstrează multe din caracteristicile lunii anterioare, mai ales că pătrunderile maselor de aer rece dinspre nordul, nord-estul sau nord-vestul continentului european sunt frecvente, iar staţionarea lor determină, de cele mai multe ori, ca temperaturile să fie la fel de scăzute ca în prima lună a anului şi gerurile (temperaturi sub -10 grade) să fie la fel de aspre”, se arată în prognoza ANM.

Potrivit meteorologilor, aerul mai cald dinspre Oceanul Atlantic sau Marea Mediterană va conduce şi la episoade cu un regim termic primăvăratic, arată Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

„Totuşi, sunt şi cazuri când circulaţia zonală (vest-est) este foarte intensă, iar advecţiile de aer mai cald dinspre Oceanul Atlantic sau Marea Mediterană conduc la intervale de timp cu un regim termic primăvăratic (valori mult mai ridicate decât mediile climatologice). În concluzie, putem afirma că luna februarie poate fi o lună a contrastelor termice şi vom exemplifica în cele ce urmează câteva cazuri de vreme extremă”, susţin meteorologii, într-o postarea publicată pe Facebook.

Luna începe cu o răcire a vremii

indică faptul că vremea se va răci în prima parte a lunii februarie. Acest lucru se datorează revenirii şi extinderii unei mase de aer foarte rece dinspre Câmpia Rusă peste estul Europei. Temperaturile scăzute se vor resimți mai pregnant în estul, sudul şi centrul României.

Până în jurul datei de 4 februarie prognoza indică temperaturi extrem de scăzute, negative. Va fi ger mai ales dimineața și noaptea, cu temperaturi sub -10 grade. Cele mai coborâte valori se vor înregistra în Moldova şi în depresiunile din estul Transilvaniei.

Ulterior, se va înregistra o reorientare a circulaţiei atmosferice din sector vestic şi ulterior sud-vestic. Asta înseamnă că temperaturile vor mai crește spre valori apropiate de cele normale.Va fi mai cald în regiunile vestice ale ţării.

„Chiar dacă estimările meteorologice mediate săptămânal (ale temperaturii aerului şi ale cantităţilor de precipitaţii) ale modelului ECMWF, pentru restul lunii februarie 2026 (perioada 09-23), valabile pe site-ul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, arată în mare parte din ţară valori uşor mai ridicate decât în mod obişnuit în cazul temperaturii aerului, respectiv valori uşor excedentare în privinţa cantităţilor de precipitaţii, trebuie să menţionăm faptul că acest tip de estimări nu surprind eventualele intervale de scurtă durată cu fenomene extreme (răciri puternice şi bruşte, cantităţi mari de precipitaţii sau viscole, intervale cu vânt foarte puternic)”, precizează sursa citată.

Cum a evoluat vremea în februarie, de-a lungul ultimilor ani

Conform tiparelor anterioare, luna februarie 2024 se află pe locul I în ceea ce privește temperaturile. Vremea, în acel interval, a fost cea mai caldă din şirul de observaţii, cu o medie naţională de +6 grade (abatere pozitivă de 6,3 grade faţă de media perioadei 1991-2020).

După anul 2000, s-a observat o tendinţă – pusă pe seama fenomenului încălzirii globale – ca media acestei luni să fie ridicată. Anii 2016, 2002, 2020, 2007 şi 2014 se află şi ei în top 10 cele mai calde luni februarie.

„În anul 2016, putem remarca ziua de 16 februarie când am avut o egalare a recordului absolut al temperaturii maxime (cea mai ridicată valoare din întreaga lună) şi anume 26 grade, valoare înregistrată la staţia meteorologică Pătârlagele (vechiul record datând din data de 27 februarie 1995 de la Medgidia)”, notează ANM.

Au existat şi ani cu luni februarie foarte reci. Anul 2005 s-a clasat pe locul VIII, 2003 pe locul IV şi 2012 pe locul II. S-a pus accent pe luna februarie 2012, când media naţională a fost de -6,7 grade (abatere negativă de -5,5 grade faţă de media perioadei 1991-2020). Aceste tendințe au dat aspectul de iarnă severă. Au fost intervale cu viscole şi strat de zăpadă consistent, plus îndelungi perioade cu temperaturi deosebit de scăzute şi ger.