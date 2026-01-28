B1 Inregistrari!
Marian Godină intră în competița Survivor, însă nu singur. Ce concurenți noi vor apărea în emisiune

Ana Maria
28 ian. 2026, 16:02
Sursa foto: Facebook / @Survivor Romania
Cuprins
  1. Ce schimbări aduce weekendul în Survivor România
  2. Apar noi concurenți la Survivor România. Cine intră în tribul Faimoșilor
  3. Cine completează echipa Războinicilor

Apar noi concurenți la Survivor România. În ultimele trei săptămâni, participanții au trecut prin momente de tensiune, eliminări și încercări ce le-au testat limitele. Duelurile aprige, dar și problemele medicale au dus la pierderi semnificative în triburi, iar fiecare concurent a învățat cât de greu este să lupți pentru imunitate și să reziste în fața consiliului tribal, acolo unde presiunea psihică devine copleșitoare.

Formatul dur al competiției îi obligă pe concurenți să abandoneze confortul zilnic și să se adapteze la un mediu ostil, în care fiecare zi aduce o nouă provocare fizică și mentală. Ambele echipe au resimțit, deja, efectele dezechilibrului numeric, ceea ce face urgentă introducerea de noi participanți care să readucă energia și echilibrul în joc.

Ce schimbări aduce weekendul în Survivor România

Weekendul acesta marchează o etapă importantă. Fiecare trib va primi câte doi noi membri, care vor încerca să se integreze rapid și să facă față ritmului intens al competiției. Noile figuri vin cu dorința de a demonstra că pot rezista cât mai mult și că pot contribui semnificativ echipelor lor.

Apar noi concurenți la Survivor România. Cine intră în tribul Faimoșilor

În tribul Faimoșilor vor intra Marian Godină și Andreea Munteanu. Marian Godină, polițist cunoscut în România pentru sinceritatea și stilul direct, este și un influencer apreciat pentru conținutul online și volumele publicate.

Andreea Munteanu, fostă componentă a echipei naționale de gimnastică, vine cu un palmares remarcabil și o mentalitate orientată spre performanță. Determinarea sa este un atu de care Faimoșii vor beneficia cu siguranță.

Cine completează echipa Războinicilor

Războinicii primesc doi noi luptători, pe Maria Dumitru și CAV. Maria, în vârstă de 24 de ani, este antrenoare de judo și vede această experiență ca o șansă de autodepășire, potrivit Cancan.

CAV, manager de companie în vârstă de 47 de ani, vine cu o atitudine de neclintit. El consideră că situațiile limită sunt cele care scot la iveală adevăratul caracter al unui om și este pregătit pentru orice provocare.

