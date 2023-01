Topul salariilor pe industrii / IT și HoReCa, la poli opuși. Cât câștigă un programator vs un ospătar

Salariul mediu net pe economie a cunoscut o creștere de 13,6% în luna noiembrie 2022. Această majorare a salariilor a întrecut rata inflației pentru a opta lună consecutiv.

Salariile din IT și salariile din HoReCa se află la poli opuși. Iată topul veniturilor pe industrii.

Topul salariilor pe industrii. Cât câștigă un programator vs un ospătar

În luna noiembrie a anului 2022, salariul mediu al angajaților din sectorul IT a cunoscut o majorare de 14% față de aceeași perioadă a anului 2021. Astfel, un programator a avut un salariu mediu de aproximativ 10.300 de lei.

La polul opus, angajații HoReCa se află pe ultimul loc în clasamentul salariilor. Salariile acestora au cunoscut o majorare de aproximativ 20% față de noiembrie 2021. Astfel, cei din HoReCa au avut un salariu de aproximativ 2.260 de lei în noiembrie 2022.

Industria IT rămâne lider în topul clasamentului celor mai mari salarii din economie. În luna noiembrie 2022, aceștia au avut un venit de peste 2.000 de euro, în creștere cu 14% față de 2021, potrivit INS.

„Într-adevăr, salariile în IT au cunoscut o creştere spectaculoasă în ultimii ani, anul acesta estimăm că ritmul de creştere va fi încetinit în mare parte din cauza anunţurilor făcute de marile companii din industrie prin care se estimează restructurări şi, deşi ele sunt făcute la nivel global, este posibil că piaţa din România să resimtă şi ea un recul al acestor planuri globale. Totuşi cererea în piaţa locală pentru specialişti IT este ridicată, România rămânând în continuare o sursă de know-how pentru serviciile de IT. Pe acesta bază, ne aşteptăm că şi în ţara noastră ritmul de creştere a salariilor din industria IT să încetinească” a spus Sorina Donisa, CEO-ul companiei de recrutare în regim temporar APT Prohuman pentru .