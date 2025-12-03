Cheltuielile cu pensiile de serviciu din structurile Ministerului Afacerilor Interne au atins în 2024 cel mai ridicat nivel din ultimii ani, depășind semnificativ sumele raportate anterior. Creșterea rapidă a costurilor, coroborată cu numărul tot mai mare al beneficiarilor, a determinat instituția să vină cu precizări detaliate pentru a clarifica modul în care sunt distribuite fondurile. Datele oficiale arată un sistem în continuă expansiune, cu implicații financiare importante la nivel național.

Cine beneficiază de pensiile de serviciu ale MAI

MAI a raportat pentru anul 2024 un total de 9,044 miliarde de lei plătiți sub formă de pensii de serviciu, sumă care acoperă nu doar foști angajați ai ministerului, ci și personal provenit din instituții precum ANP sau STS, precum și urmașii acestora. Conform datelor furnizate, 88.246 dintre beneficiari sunt foști angajați , restul până la 97.890 fiind reprezentat de alte categorii din sistemul de ordine publică și siguranță națională.

Pe parcursul anului au fost incluse actualizări, recalculări și indexări, ceea ce a influențat consistent valoarea totală a plăților. Media netă a pensiilor de serviciu calculate de Casa de Pensii Sectorială a MAI se ridică la aproximativ 5.800 de lei, o valoare mult sub cifrele vehiculate public pentru a ilustra de 25.000 de lei. La nivel brut, media lunară a depășit 7.800 de lei în 2024, însemnând o creștere de 18% față de anul precedent și dublarea valorii consemnate în 2016.

Numărul total al beneficiarilor a continuat să urce, iar în toamna anului 2025 s-a ajuns la peste 102.000 de pensionari, pragul de 100.000 fiind depășit încă din luna aprilie.

Cum explică MAI sumele record plătite în 2024

Într-un comunicat amplu, instituția a oferit clarificări pentru a combate informațiile eronate apărute în spațiul public. „Având in vedere informațiile vehiculate în spațiul public, privind „sumele cheltuite din bugetul de stat pentru pensionarii MAI în anul 2024”, pentru corecta informare a publicului, facem următoarele precizări:

Cuantumul total brut plătit în anul 2024, respectiv 9.044.474.503 lei, reprezintă suma echivalentă pentru pensiile de serviciu plătite de Casa de Pensii Sectorială a MAI, inclusiv pentru persoane care au activat în alte structuri (ANP, STS etc.) și pentru urmașii acestora, suma cuprinzând inclusiv actualizările, recalculările și indexările de care aceste persoane au beneficiat pe parcursul anului 2024. Astfel, această sumă NU acoperă doar pensiile de serviciu plătite foștilor angajați ai MAI.

Precizăm că numărul foștilor angajați ai MAI care beneficiau de pensie de serviciu în anul 2024 era de 88.246, restul, până la 97.890, fiind completat de foști angajați ai altor instituții din sistemul națională de ordine publică și siguranță națională și de urmașii acestora. Totodată, precizăm că media pensiilor de serviciu plătite de Sectorială a MAI nu este de 25.000 de lei, ci de aproximativ 5.800 de lei, net”, a informat MAI, potrivit capital.ro.

Ce statut au angajații MAI în activitate și cum funcționează sistemul lor de contribuții

Personalul aflat în serviciu în cadrul MAI are un regim distinct în ceea ce privește contribuțiile, fiind exceptat de la plata CAS. În schimb, angajații achită o cotă individuală de 25% direct la bugetul de stat, conform legislației fiscale și normelor prevăzute în Legea 223/2015.

Regulile de pensionare diferă semnificativ față de sistemul civil și prevăd o vârstă de retragere mai redusă, situată între 45 și 50 de ani. Stagiul minim necesar este de 25 de ani, iar legislația permite pensionarea anticipată pentru cei care au lucrat perioade îndelungate în structuri operative, cu posibilitatea reducerii vârstei standard în funcție de condițiile de muncă.