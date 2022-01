„Mai tare ca Bitcoin”. Proiectul crypto din TOP 10 care poate crește de 10 ori în 2022

Altcoinurile, adică monedele digitale alternative Bitcoin, au început să câștige din ce în ce mai mult teren în anul care tocmai a trecut. Din ce în ce mai multe proiecte au apărut pe piață, create de echipe cu planuri ambițioase pentru anii următori. Printre creierele inovatoare care anunță o evoluție explozivă a proiectului pe care-l gestionează se numără fondatorii Cardano, respectiv creatorii criptomonedei ADA.

Cardano a fost cel mai dezvoltat proiect crypto de pe GitHub în 2021, cu peste 140.000 de evenimente. GitHub este o platformă foarte cunoscută în rândul programatorilor, care facilitează colaborarea între mai multe persoane ce lucrează la un proiect comun.

Cardano a depășit activitatea de dezvoltare a Ethereum cu o marjă largă. În topul evenimentelor desfășurate în 2021 pe GitHub, Ethereum a ajuns pe locul al patrulea, în timp ce Kusama a bifat poziția a doua, iar Polkadot locul al treilea, potrivit datelor colectate de CryptoRank.

The Most Developed Cryptos on @Github in 2021 🚀

According to @Santimentfeed, @Cardano, has become the most developed project in the industry, followed by @Kusamanetwork, and @Polkadot.

👉https://t.co/gjKPmOazyB pic.twitter.com/JHXmWSe0YS

— CryptoRank Platform (@CryptoRank_io) January 3, 2022