Mamele din medii defavorizate pot să beneficieze de vouchere în valoare de 2.000 de lei / Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a efectuat luni, 29 mai, plățile trusourilor pentru copiii nou-născuți din cadrul programului „Sprijin pentru nou-născuți”. Aproximativ 10.000 de mame din toată țara vor beneficia de acești bani, urmând să fie virați pe cardurile beneficiarilor zilele viitoare.

Ajutorul are un buget total de 12 milioane de euro

Cu ajutorul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, bugetul total este de 12 milioane de euro.

„Prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) am acordat sprijin pentru aproximativ 4 milioane de persoane vulnerabile din România, fie sub formă de carduri sociale pentru alimente, carduri de energie, pachete cu alimente sau vouchere educaționale. Astăzi am virat banii pentru peste 10.000 de trusouri destinate mamelor cu nou-născuți, iar în câteva zile cei 2.000 vor ajunge pe cardurile beneficiarilor”, a spus ministrul Marcel Boloș.

Acești bani sunt destinați mamelor care au nevoie de sprijin emoțional și financiar în primele luni de la nașterea copilului. Ministrul Marcel Boloș susține că problemele financiare ar trebui să fie ultima preocupare în această perioadă. Banii vor asigura tinerelor mame produsele de bază pentru îngrijirea bună a copiilor.

„Prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027, bugetul destinat măsurilor dedicate mamelor și copiilor în situații dificile este de 450 de milioane de euro și cuprinde, pe lângă sprijinul material direct precum sumele pentru trusoul nou născutului, și alte tipuri de intervenții precum creșterea oportunităților pe piața muncii pentru femei, finanțarea cursurilor de recalificare, decontarea costurilor de transport, rechizite, hrană, îmbrăcăminte și încălțăminte pentru cei mici”, a mai declarat ministrul Marcel Boloș.

Condițiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de ajutor

Pentru perioada 2024 – 2027, acest ajutor are un buget total de 120 de milioane de euro.

Aceste tichete au o valoare de 2.000 de lei și sunt acordate mamelor care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naștere. Femeile pot beneficia de acest ajutor, dacă se încadrează în următoarele categorii:

Mame care beneficiază de venit minim garantat prin dispoziție scrisă a primarului;

Mame care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei;

Mame aflate în situații de risc;

Victime ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente și altele asemenea și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate;

Mame care nu dețin acte de identitate și nu pot accede la drepturile civile;

Mame minore.

„Lista destinatarilor finali pentru fiecare localitate este întocmită de serviciul public de asistență socială și trimise instituției prefectului, care centralizează listele la nivelul fiecărui județ, iar tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuți se emit de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor și pot fi utilizate numai pentru achiziționarea produselor de îngrijire pentru nou-născuți, în rețeaua unităților afiliate programului, în termen de șase luni de la data emiterii acestuia”, precizează MIPE, potrivit .