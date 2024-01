Marcel Boloș: Deficitul bugetar pentru 2024 va fi în jur de 5% din PIB

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, susține că România ar urma să încheie anul electoral 2024 cu un deficit de 5% din PIB: „Noi acum închizând în jurul valorii de 5,7% deficitul bugetar, de aici se vor pune bazele noului Program de Convergenţă pe care îl vom avea în relaţia cu Comisia Europeană.

Boloș, dspre deficitul bugetar

Realist discutând, trecând prin măsurile consecutive pe care le-am luat pentru reducerea deficitului bugetar, va fi în jur de 5% din PIB. Am vorbit cu ministrul polonez al Finanţelor şi mi-a spus că şi ei au închis anul cu 5,8% din PIB şi că pentru anul 2024 au prevăzut un buget cu 5% din PIB, prevăzut realist”, a spus Boloş, la .

Ministrul a subliniat că România se află printre ţările care au deficitele „destul de consistente” şi că un grup de 10 ţări vor intra în procedura de deficit excesiv.

„În ultima perioadă ni s-a adăugat Polonia. Franţa are, de asemenea, astfel de probleme şi suntem un grup de peste 10 ţări care vor intra în procedură de deficit bugetar excesiv. Tocmai de aceea trebuie să continuăm măsurile şi aţi văzut că proiectele care ţin de digitalizare, care ţin de o mai bună colectare, de combaterea evaziunii fiscale, sunt o prioritate pentru noi acum. Şi procesul de ajustare fiscală nu este unul care se face peste noapte. Este unul care se face pe termen lung şi ar fi nedrept ca noi să stăm pasivi, să nu adoptăm măsuri de combatere a evaziunii fiscale şi din nou să ne adresăm mediului de afaceri pentru impozite şi taxe noi. Am spus că anul 2024 este anul cu zero impozite şi taxe, deci ar fi nedrept, total nedrept….”, a explicat ministrul Finanţelor.

El a mai semnalat că la reuniunea ECOFIN, României i s-a atras atenţia în ceea ce priveşte continuarea procesului de ajustare fiscală.

Deficitul ar putea exploda chiar din primele luni

Economiștii nu sunt atât de optimiști ca ministrul Boloș. Profesorul de economie Ionuț Dumitru într-o intervenție pentru B1 TV că veniturile prognozare de Guvern în bugetul pe 2024 sunt mult supraestimate, iar cheltuielile subdimensionate.

Chiar din primele luni ale anului viitor, s-ar putea să constatăm că deficitul bugetar deviază de la ținta prevăzută în buget – 5%. Măsuri nu se vor lua, pentru că 2024 este an electoral, dar în 2025 ar putea fi nevoie de măsuri structurale pentru a readuce deficitul cât mai aproape de ținta asumată la nivel UE, respectiv 3%, a mai explicat Dumitru.

Cătălin Drulă l-a contrazis de asemenea pe Boloș în privința deficitului bugetar, precizând că ținta era 4,4% din PIB, nu 5,9% și că România împrumută cam 1 miliard de lei în fiecare zi lucrătoare.